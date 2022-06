Strömberg se tak stává pátým finským hráčem Komety, prvním od konce oblíbeného brankáře Sasa Hoviho. „Mluvil jsem s Radkem Koblížkem a řekl mi o Brnu jen ty nejlepší věci. Jsem šťastný, že jsme se s Kometou domluvili a už se moc těším. Po sezoně jsem rozmýšlel, co dál a vyhodnotil jsem, že extraliga, respektive Kometa, bude pro mě nejlepší volbou. Radek mi vyprávěl hodně o fanoušcích v Brně a také o kultuře. Říkal, že je na zápasech neskutečná atmosféra a že se mám na co těšit. Opravdu se na to těším, stejně jako na celé město. Popsal bych se jako komplexní hráč. Teď hraji jako centr, ale většinu své kariéry jsem nastupoval i na křídle," uvedla nová posila pro klubový web.