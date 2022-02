„Bylo to vyrovnané utkání. Šance byly na obou stranách. V závěru jsme naprosto hloupým faulem dali domácím přesilovku. Ti ji využili, v oslabení jsme dostali tři góly, což bylo rozhodující,“ uvedl trenér Komety Jiří Kalous. Celé utkání se neslo ve znamení oslav legendárního hrajícího majitele Jágra.

Na videokostce běžely zdravice od velkých hokejových jmen v čele se současným králem Connorem McDavidem. Domácí od úvodních minut dokazovali, že svému majiteli a spoluhráči hodlají věnovat tři body. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre nečekanou střelou z nulového úhlu Plekanec, ve čtrnácté minutě navyšoval Ladislav Zikmund.

Ačkoliv měli domácí jasně více ze hry a potvrzovali, že v posledních deseti duelech patří k extraligové špičce, do kabin oba týmy putovaly za nerozhodného stavu. V devatenácté minutě totiž zaváhal kanadský gólman Kladna Landon Bow, jenž propustil nahození Kevina Tanseyho ze středního pásma. Nedlouho poté srovnal střelou od modré Michal Gulaši. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale ty dva góly nás vyvedly z tempa, mám radost z toho, jak jsme zareagovali,“ hodnotil kladenský trenér a sportovní manažer David Čermák.

Oslabení pro Kometu. Holland dostal stopku na šest zápasů

Hosté se dokonce dostali do vedení, když v polovině zápasu předvedl další zkrat Bow. Ten při rozehrávce nahrál puk před sebe šestnáctiletému brněnskému forvardovi Eduardu Šalému, který měl do prázdné brány volnou cestu k zaznamenání svého prvního extraligového gólu. „Užil jsem si to hodně, pak už jsem se nebál hrát, akorát škoda toho, že jsme prohráli. Kladno trestalo naše chyby,“ hlesl Šalé.

Rytíři se totiž nenechali zlomit a Adam Kubík druhou přesilovkovou trefou srovnal. Kometa se sice ještě jednou dostala do vedení po odrazu kotouče od obránce Kladna, ovšem domácí třemi trefami v závěrečné třetině rozhodli o své výhře. Kladno se díky výborné formě dostalo na rozdíl jediného bodu na třináctý Litvínov, Kometa naopak prohrála páté ze šesti posledních utkání a zůstává přikovaná na desáté příčce, přičemž na předposlední Kladno má už náskok jen devíti bodů ale tři zápasy k dobru. Další zápas čeká Kometu ve středu, kdy přivítá mistrovský Třinec.

Kladno - Kometa Brno 6:4

Třetiny: 2:2, 1:1, 3:1.

Branky a nahrávky: 4. Plekanec (M. Indrák, Hlava), 14. Zikmund (Melka, Pytlík), 35. A. Kubík (Plekanec, Baránek), 47. Ticháček (A. Kubík), 53. Plekanec (Baránek, A. Kubík), 60. Dotchin – 19. Tansey, 20. Gulaši (Malý), 30. Šalé, 42. A. Zbořil (R. Pavlík, Bartejs).

Rozhodčí: Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda.

Vyloučení: 1:6.

Využití: 3:0.

Vyšší tresty: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 42:32.

Kladno: Bow – Dotchin (A), Arzamascev, K. Wood, Ticháček, Baránek, J. Suchánek (A), Donaghey – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, Filip, M. Beran – Jágr, Kuťák, Babka.

Kometa Brno: Sedláček – Roth, Bartejs, Tansey, Kučeřík, L. Doudera, Gulaši (A) – Kollár, P. Holík, Zaťovič (C) – Šalé, A. Zbořil, R. Pavlík – Šik, Střondala, Meluzín – Ostřížek, Rákos, Dočekal – Malý.