Jak si zvykáte na Brno?

Tréninky jsou opravu náročné, jednou týdně máme i trojfázovou přípravu. Ale je tu skvělý trenér, který ví, co dělá a budeme tak připraveni na novou sezonu.

A co život v Brně?

Jediné, co mě tu zaskočilo je příliš hustá doprava. (smích) Město je nicméně krásné, pořád všude hodně lidí a člověk má co dělat.

Bavili jste se s trenéry o své roli v Kometě?

Zatím ne. Na to bude čas až začne ostrá příprava na ledě. Teď se soustředíme na léto.

Co očekáváte od sezony vy osobně?

Hlavně, že bude namáhavá, přece jen jde o českou extraligu. Budeme muset makat každý zápas.

Kometa je pověstná svými fanoušky, kteří ale umí být nároční. Jste připravený na tlak?

Je jasné, že mají požadavky a chtějí vidět dobrý hokej, když si za něj zaplatili. Určitě navíc budou na hokej natěšení, když na něj nemohli v uplynulé sezoně chodit.

V kabině se pro tuto sezonu vytvořila slovenská enkláva. Kromě vás vedení klubu přivedlo zkušené Marcela Haščáka a Marka Ďalogu, do brány pak vašeho vrstevníka Mateje Tomka. Držíte při sobě?

Rozumíme si všichni a bavíme se spolu každý, nejsme nějak rozdělení a neseparujeme se podle toho, jestli je někdo Čech, nebo Slovák.

Slovenské reprezentaci se na šampionátu povedlo po osmi letech postoupit do čtvrtfinále s rekordně mladým týmem. Co na to říkáte?

Slovenský hokej se zvedá. Trenér Craig Ramsay nastavil systém, který funguje. Líbí se mi, přináší na Slovensko lepší hokej.

Kromě slovenských soutěží jste si vyzkoušel v dresu Muskegonu také americkou ligu USHL. Jak na to vzpomínáte?

Zkušenost to byla výborná, ale mohl jsem mít lepší výsledky. S nimi jsem spokojený nebyl, nedařilo se mi. Jsem nicméně rád, že jsem to zažil.

Váš stejnojmenný otec Andrej si zahrál extraligu ve Zlíně. Je vám příkladem?

Určitě je mi v něčem vzorem, ale zase v některých jiných věcech chci být lepší než on. Když přišla nabídka z Komety, měl radost a říkal mi, že jde o vynikající příležitost se posunout.