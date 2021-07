Po čtyřleté pauze se k hokeji vrací bývalý forvard Komety Patrik Moskal, pětačtyřicetiletý Kamil Brabenec hlásí comeback po třech letech.

Obranné řady vyztuží Jozef Kováčik, jenž už je asistentem trenéra A mužstva a k hráčské kariéře se vrací po roční pauze. „Jde o kvalitní hokejisty, kteří už své umění prokázali. Nemám obavy, že by návrat nezvládli herně, spíše je otázka, co kondice. Proto se taky pečlivě připravují,“ řekl Deníku Rovnost sportovní ředitel klubu Jan Zachrla.

Matadory ke spolupráci dlouho přemlouvat nemusel. „Kluci mají ke klubu vztah a dohodli jsme se na podmínkách. Ozývají se nám pořád noví hráči, tým ještě doplníme,“ uvedl Zachrla.

Soupiska je zatím zaplněna převážně hráči v postjuniorských letech, kteří ještě nedávno oblékali dres mládežnických týmů Komety.

Mezi nimi nechybí ani synovec slavného útočníka Martina Havláta, Robert, nebo bývalý juniorský reprezentant Marek Škvrně. „Jde většinou o kluky, kteří už chodí do práce, nebo studují. Pokud ale budou schopni hokeji dát sto procent a povede se jim, není vyloučeno, že se dostanou do vyšší soutěže,“ podotkl Zachrla.

Schází naopak talentovaní junioři nebo dorostenci. „Nějakou představu máme, ale momentálně jejich zařazení není na pořadu dne. Mládežnické týmy čeká namáhavá sezona, třeba z dorostenecké ligy sestupuje šest týmů. Záleží tedy, jak se soutěže vyvinou,“ prohlásil Zachrla.

Rezervní celek už se připravuje na novou sezonu při čtyřech trénincích týdně. Sezona začíná Kometě 18. září v Opavě, doma v DRFG Areně se poprvé představí o čtyři dny později proti Velkému Meziříčí. Celkem ve druhé lize změří síly se sedmi soupeři. Před začátkem sezony si rezervní družstvo zahraje několik přípravných duelů, domluvena jsou zatím klání proti Havlíčkovu Brodu a Hodonínu. „Soutěž bude zajímavá pro fanoušky v Brně. Půjdou se podívat na své známé. Atraktivní bude i pro příznivce z blízkých měst, jako je Hodonín, Velké Meziříčí nebo Žďár nad Sázavou,“ uvedl Zachrla.

Za tři roky hodlá rezervní družstvo postoupit do Chance ligy. „Považuji to za velmi důležité, vychováváme totiž spoustu kluků, a pokud jsou na hraně, třeba ve čtvrté pětce Třebíče, nebo kdekoliv jinde, je logické, že kluby upřednostní spíš svoje odchovance. Nechci říct, že se bude jednat o jakousi farmu, spíš bych to viděl na mezičlánek mezi juniorkou a extraligou. To je můj plán“ prohlásil majitel klubu Libor Zábranský.