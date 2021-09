Do premiérové sezony, v níž si od příští soboty zahraje východní skupinu druhé ligy, vstupuje Brno se vztyčenou hlavou. „Kluci měli chuť, což v zápasech dostatečně předvedli. Duely jim vyšly, i když jsme zkoušeli hodně hráčů,“ líbilo se trenérovi mužstva Janu Konečnému.

Do sezony vstoupí brněnského béčko s dostatečně širokým kádrem v čele s matadory a bývalými profesionály Tomášem Malcem, Kamilem Brabencem a Patrikem Moskalem. Do hry by se měl vrátit i zraněný Kováčik, jenž je zároveň asistentem trenéra A mužstva. „Věřím, že brzy bude v pořádku. Všichni tito zkušení kluci předtím dlouho nehráli, ale mají odehráno a jejich klid a zkušenosti jsou velkým přínosem. Máme v kádru dohromady šestadvacet hráčů, tři brankáře. Je to ustálený a široký soubor, což je dobré pro vytvoření konkurenčního prostředí. Navíc sezona bude dlouhá a s dvanácti hráči bychom ji nezvládli,“ přemítal brněnský lodivod.

Kromě mediálně známých tváří na sebe v přípravě upozornila i další jména, gólově se dařilo třeba dvacetiletému forvardovi Adamu Popelkovi nebo o tři roky staršímu Robertu Havlátovi. „Nechci konkrétně jmenovat, každý hráč na soupisce má svou roli a něco zvládá. Naším cílem je vytvořit tým, v němž nebude výrazný rozdíl mezi první a čtvrtou lajnou,“ dušoval se Konečný. Jasno je o bránkářské jedničce, kterou se stal čtyřiadvacetiletý odchovanec klubu Zdeněk Slavíček, záda mu bude krýt devatenáctiletý Daniel Šembera.

Roli jednoho z favoritů nového druholigového ročníku Kometa odmítá, přestože své ligové soupeře v přípravě vesměs porážela. „Je třeba říct, že naše skupina bude hodně vyrovnaná a zápasy o jednom, dvou gólech. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme,“ pronesl Konečný. Brněnský celek patří mezi hlavní atrakce soutěže, která v minulém koronavirovém ročníku skončila předčasně po pěti kolech. „Týmy proti Kometě jsou vždy víc nahecované, ať už je o žákovské kategorie, dorost nebo nás. Zápasy tak mají náboj a věřím, že k tomu přispějí i naši fanoušci. Jakýkoliv zápas proti nám bude pro soupeře velká výzva,“ poznamenal Konečný.

Kometa B v přípravě

5. srpna: Havlíčkův Brod - Kometa Brno B 6:0

11. srpna: Kometa Brno B - Havlíčkův Brod 6:2

24. srpna: Kometa Brno B - Žďár nad Sázavou 5:6

27. srpna: Kometa Brno B - Hodonín 5:4 pp.

2. září: Hodonín - Kometa Brno B 1:4

3. září: Kometa Brno B - Hluboká nad Vltavou 12:0

7. září: Kometa Brno B - Velké Meziříčí 5:2

9. září: Žďár nad Sázavou - Kometa Brno B 4:6