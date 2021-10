Rezerva Komety přitom v sobotním domácím klání dokázala smazat ztrátu dvou branek. Za stavu 1:3 se v přesilovce pět na tři trefil ve 44. minutě Jozef Kováčik a zanedlouho se prosadil také Vojtěch Křejčiřík. Poslední slovo ovšem měli Slezané. V 56. minutě rozhodl o jejich vítězství Marcel Kunc v přesilovce.

To Hodonín sice dokázal Opavu před dvěma týdny porazit, ale byl to jediný letošní úspěch party ze Slovácka. V sobotu Hodonín nevstřelil branku ve Valašském Meziříčí a se třemi body se po sedmi zápasech krčí na dně. „Výsledek 0:3 hovoří za vše. Bez vstřeleného gólu nemůžeme uspět. Do šancí se dostaneme, ale přetavit je v gól nedokážeme. V zakončení máme problém. Je to samozřejmě hlavně o psychice každého hráče. K tomu se přidá i zranění klíčových hráčů. V sobotu nedohrál Růžička, navíc to vypadá na dlouhodobé zranění,“ zoufal si trenér družstva Tibor Janás.