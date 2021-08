„Je vidět, že tyto zkušené hráče v týmu potřebujeme. Dokážou si dobře poradit se situacemi a nehrají bezmyšlenkovitě hokej nahoru a dolů. Mají odehráno a budou velkým přínosem pro tým. Je třeba ale podotknout, že ostatní kluci nehráli hokej taky rok a půl, protože poloprofesionálové tu možnost neměli. Takže i ostatní kluci si musí zvyknout,“ prohlásil trenér družstva Jan Konečný.

Protřelí matadoři se vrací k hokeji po dlouhých pauzách, třeba pětačtyřicetiletý Brabenec po třech letech. „Připravoval jsem se individuálně už před začátkem společné přípravy poctivě. Když už jsem do toho šel, tak aby to stálo za to. Na jednu stranu se hodně těším, na druhou mám obavy, co se týče třeba zdraví,“ pravil Brabenec pro klubový web.

Zkušené kvarteto je jedna z mála jistot B týmu Komety. Většina ostatních si musí místo v sestavě nově vzniklého druholigového mančaftu ještě vydobýt. „Mužstvo skládáme, máme try-out, kde se nám hlásí hráči se zájmem o místo. Zkoušíme hlavně naše odchovance, ale taky hokejisty, kteří studují vysokou školu a máme na ně dobré reference,“ přiblížil Konečný.

Hattrickem se při výhře B týmu blýskl Robert Havlát, synovec bývalého elitního českého hokejisty Martina. „Chceme, aby to fungovalo tak, že vedle zkušených budou mladí růst a zafunguje mezi nimi souhra,“ zmínil Konečný.

Sezona skupiny Východ druhé ligy startuje jeho svěřencům přesně za měsíc 18. září v Opavě, do té doby sehrají ještě šest duelů. První z nich ve čtvrtek na ledě Velkého Meziříčí.

Příprava Komety B

Havlíčkův Brod – Brno B 6:0

Brno B – Havlíčkův Brod 6:2

19. srpna: Velké Meziříčí – Brno B

24. srpna od 18.00: Brno B – Žďár nad Sázavou

27. srpna od 18.00: Brno B – Hodonín

2. září: Hodonín – Brno B

7. září: Brno B – Velké Meziříčí

9. září od 18.00: Žďár nad Sázavou – Brno B