„Hokej je pro mě pořád priorita číslo jedna a chci se ještě dostat výš. Teď se ale soustředím hlavně na to, abychom vyhrávali. Pomohl mi strýc,“ říká třiadvacetiletý útočník.

Čím to, že jste se tak střelecky rozparádil proti Hodonínu?

Měl jsem zápasy, kdy se mi nedařilo. Den před utkáním s Hodonínem jsem mluvil se strejdou Martinem co a jak. Poradil mi a napadalo mi to tam. Hodně mi pomohli spoluhráči, první gól jsem dával do prázdné, další dva byly při přesilovce z jedničky.

V první formaci jste hrál po boku Kamila Brabence a za zády měl posilu z A týmu, obránce Dalimila Mikysku. Jak se s nimi hrálo?

Je něco neskutečného nastupovat s někým, jako je Kamil Brabenec, který má odehrána kvanta zápasů v extralize i cizině. Jde to znát. Má to na hokejce, umí podržet puk a ví, kdy ho nahrát. Na Daldovi Mikyskovi jde vidět, že hraje o dvě soutěže výš. Bylo znát, že je zvyklý na jinou úroveň.

Jaký máte v kabině vztah mladí kluci s veterány jako Brabenec, Patrik Moskal nebo Tomáš Malec, kteří jsou ve věku vašich otců?

Parta je úžasná, všechno si sedlo a jsme spokojeni. Kamil je dokonce největší srandista v kabině.

Většina mladých hráčů v Kometě B už ale dává hokej na vedlejší kolej a není pro ně hlavní priorita, jak to máte vy?

Pořád je pro mě hokej jednička. Samozřejmě hrajeme druhou ligu, takže vedle toho musím dělat i něco jiného, ale zatím se soustředím hlavně na hokej.

Cítíte šanci dostat se třeba zpátky do Chance ligy, kde jste nastupoval v Třebíči, nebo dokonce do A týmu Komety?

Pořád po tom pokukuju, ale teď je priorita B tým Komety a podávat co nejlepší výkony. Podle toho se uvidí.

Máte nějaký časový horizont, do kdy pro vás hokej zůstane prioritou?

Někteří hráči vyletěli později, třeba Vojta Němec měl kolem osmadvaceti let. Dal jsem si dva nebo tři roky a buď se povede dostat výš, nebo si najdu práci a budu hrát dal druhou ligu, která šla hodně nahoru. Třeba taky postoupíme s béčkem do první ligy.

Jak často jste v kontaktu se strýcem Martinem?

Občas si napíšeme a zavoláme. Sleduje moje zápasy, i ve středu jsme si po utkání volali a gratuloval mi ke gólům. Vždy to byl můj vzor, vzhlížel jsem k němu a sledoval sestřihy z jeho zápasů.

Stal jste se hokejistou spíš po vzoru svého dědy Miloslava nebo strýce Martina?

U nás doma se traduje skvělá historka, že když jsem byl malý, dostal jsem do kolíbky hokejku a fotbalový balon, protože můj táta byl fotbalista. Sáhnul jsem po hokejce, takže bylo jasno. (smích)