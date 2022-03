Kometa žije. Doma přejela Liberec, Muellerovi hrozí stopka

Takhle by to šlo. Hokejisté Komety rázně odmítli expresní konec sezony. Ve třetím vyhroceném utkání extraligového předkola play-off přehráli na domácím ledě Liberec 4:2, snížili stav série na 1:2 na zápasy a vynutili si čtvrtý duel, který se odehraje v úterý v šest hodin večer opět v Brně. Dvěma góly se blýskl slovenský forvard Michal Krištof, poprvé v play-off se prosadili i Andrej Kollár s Tomášem Vincourem. Kaňkou na utkání z pohledu Brna je incident Petera Muellera, jenž ve třetí třetině zasáhl do rozkroku Jana Šíra a je nejisté, zda nedostane stopku na jedno utkání, podobně jako ji obdržel za stejný zákrok liberecký Jaroslav Vlach po druhém duelu.

Hokej Kometa - Liberec | Foto: Deník/Jiří Sláma

První třetinu odehráli Brňané v modrožlutých dresech na podporu ukrajinských uprchlíků, kterým klub poskytl azyl. Mladí hokejisté z Ukrajiny doprovodili na led hráče Komety a klub přivítal i jejich maminky, zazněla také ukrajinská hymna. Brňané šlápli do pedálů od úvodní minuty. Na libereckého brankáře Petra Kváču se hnal jeden útok za druhým, jako první se prosadil ve třinácté minutě Andrej Kollár, jenž si našel odražený puk a překonal gólmana hostí. V 17. minutě navýšil vedení domácích Tomáš Vincour. Zkraje druhé třetiny dostal Kometu do trháku Krištof, jenž doklepl do brány puk odražený po střele Pavla Jenyše. Zbrojovka vede o 12 bodů. Takový vstup do jara jsme si vysnili, těší Štěrbu Hostům se sice povedlo na konci prostřední části v přesilovce čtyřech proti třem poprvé překonat brankáře Marka Čiliaka, jenže klid na hokejky Komety vnesl gólem z počátku třetí třetiny Krištof. Zbytek utkání se nesl ve znamení množství potyček. V 57. minutě ještě zaskočil Čiliaka střelou z úhlu David Gríger.