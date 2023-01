Už v pátek přitom čeká Brňany hokejový svátek Winteg Games pod otevřeným nebem na fotbalovém stadionu na Tehelném Poli v Bratislavě, kde se utkají s rozjetým Třincem.

Právě účast brněnských fanoušků přitom bude klíčová, aby se utkání na slovenském národním stadionu odehrálo před slušnou kulisou. Důležité bude, aby Brňané zvládli středeční bitvu v Olomouci začínající v šest hodin večer.

Fanoušci Komety se zatím navzdory domácímu bojkotu do slovenského hlavního města chystají, další selhání ale může spoustu z nich odradit. „Mezi svátky jsme nezaháleli a ve svém volnu připravovali choreografie na zápas pod širým nebem! Pokud všechno klapne, jak má, tak si troufáme tvrdit, že se bude jednat o jednu z našich největší optických prezentací!“ uvedl už dříve na své facebookové stránce spolek fanoušků Modrobílí.

Na slavnostní zápas ale jinak není nálada, vždyť brněnský klub spadl až nebezpečně blízko příčkám znamenajícím barážové starosti. Na poslední Kladno má Brno z desáté příčky náskok už jen šesti bodů. „Nemít nahráno z října, tak jsme dnes o deset bodů za Kladnem a už jen řešíme, koho do baráže,“ stěžoval si na facebookových stránkách Komety Patrik Maršálek, jehož příspěvek patřil mezi nejpopulárnější za poslední týden.

Není se tak co divit, že Kometa v tomto ročníku ztrácí tolik obdivovanou i nenáviděnou armádou svých podporovatelů. Zatímco v posledním předkoronavirovém ročníku 2019/2020 navštěvovalo její zápasy průměrně 7428 diváků, v této sezoně je to 6118 příznivců na utkání.

Číslo se nad šesti tisícovkami drží především díky návštěvám v úvodu sezony, kdy se Kometě výsledkově dařilo a taky duelům proti atraktivním soupeřům.

Prosincový zápas se Spartou byl vyprodaný, nedělní bitva s hvězdami napěchovanými Pardubicemi přilákala do ochozů 6467 diváků.

Když už příznivci dojdou ve vyšším počtu, většinou spíš kvůli soupeřovi. „Jsme trochu v křeči. Snad už nám to brzy konečně napadá a vrátí se do naší hry lehkost,“ doufal Ďaloga.

Do sestavy Komety by se měl vrátit i hrdina ze světového šampionátu juniorů Eduard Šalé, který v neděli ukázal brněnským tribunám aspoň v civilu stříbrnou medaili z turnaje z Kanady. „Těším se na návrat do Komety. Mám novou motivaci a impuls do sezony. Uvidím, jestli si zahraju už ve středu nebo až v pátek v Bratislavě,“ uvedl Šalé pro klubový web.

Návštěvnost v Brně v této sezoně:

nejvyšší návštěva sezony: 4. prosince: Kometa Brno – Sparta Praha (2:6) – 7700 diváků (vyprodáno)

nejnižší návštěva sezony: 9. prosince: Kometa Brno – Karlovy Vary (2:3) – 5012 diváků

průměrná návštěva na zápas: 6118 diváků