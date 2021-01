V minulé sezoně se mu na přestupovém trhu nevedlo. Z hráčů, které angažoval, zůstal v kabině hokejové Komety jen řízný forvard Daniel Rákos. V tomto ročníku má ovšem majitel a hlavní trenér brněnského klubu Libor Zábranský zatím šťastnější ruku, což potvrzují i dvě nedávné akvizice. Vánoční posila Dávid Bondra i nová tvář do obrany Petr Zámorský po svém příchodu zaujali.

Dávidu Bondrovi začátek angažmá v Kometě vyšel. | Foto: Deník / Attila Racek

„Potvrzují kvality a to, co jsme od nich čekali. Jsme spokojeni a doufáme, že na to navážou a v tabulce se budeme posouvat,“ prohlásil asistent trenéra Komety Jan Zachrla.