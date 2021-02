Naposledy v úterý Hradec bral tři body za výhru 4:3 po dvou zásazích Jakuba Orsavy, jenž se přitom dvakrát v jednom zápase prosadil v tomto ročníku poprvé. „Jsem hlavně rád, že jsme získali tři body a že se nám zadařilo v přesilových hrách,“ hodnotil Orsava, jenž dres Komety oblékal na čas v předcházejících dvou ročnících.

Výhru Mladé Boleslavi proti Kometě 5:3 pomohl dvěma góly zásadně zařídit ten nejnepravděpodobnější muž týmu – defenzivní zadák Ondřej Dlapa, jenž v Kometě vyrůstal. Za jeden večer stačil znásobit svou obvyklou kvótu jednoho gólu za ročník. „Ani si nepamatuju, kdy naposledy jsem dal tolik branek, asi někdy v juniorce nebo dorostu,“ smál se devětadvacetiletý brněnský zadák.

Odchovanec Komety ovšem speciální motivaci proti svému mateřskému klubu nepociťoval. „Je to už nějaký čas, co v Brně nehraju, navíc bez diváků mi to bylo úplně jedno,“ přesvědčoval Dlapa.

Ještě větší stopu zanechali bývalí brněnští hokejisté při nedělní porážce Komety 0:4 s Vítkovicemi. Za Ostravany se prosadili hned tři bývalí hokejisté, Vladimír Svačina, Kanaďan Alexandre Mallet a svůj premiérový zásah sezony zaznamenal Filip Pyrochta, jenž Kometu opustil před měsícem. Jeho radost z debutové trefy byla patrná. „Vždycky to tak bylo a je, že se proti nám daří bývalým hráčům. Radši to ani nesleduju. Asi je to tím, že znají náš stadion,“ glosoval situaci kapitán Komety Martin Zaťovič.

Opačným způsobem ovšem podobné pravidlo neplatí. V žádném z posledních zápasů se hokejistům Komety nepodařilo prosadit proti svým bývalým týmům. Naposledy se to povedlo 19. ledna Jakubu Valskému v souboji s Olomoucí, kde předtím měsíc hostoval. Ani jeho trefa ovšem Brnu ve zmíněném duelu výhru nepřinesla a Kometa padla 1:2 v prodloužení. Brno zkrátka působí zranitelně. „Věděli jsme, že se Kometě nedaří,“ podotkl také Orsava.

Nyní mají Jihomoravané k dispozici pětidenní zápasovou reprezentační pauzu. „Nebereme ji jako vysvobození, ale určitě je potřeba, abychom vyčistili hlavu,“ poznamenal asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Po pauze si Kometa v pondělí zahraje na ledě Českých Budějovic, kde vyhrála jediný z posledních sedmi duelů.

Góly bývalých hráčů proti Kometě

30.ledna: Kometa Brno – Litvínov 3:4

1. gól: Karel Jarůšek, 4. gól: Tomáš Pospíšil

5.února: Kometa Brno – Mladá Boleslav 3:5

2. a 4. gól: Ondřej Dlapa, 3. gól: Adam Zbořil

7. února: Kometa Brno – Vítkovice 0:4

2. gól: Vladimír Svačina, 3 gól: Filip Pyrochta, 4. gól: Alexandre Mallet

9.února: Kometa Brno – Hradec Králové 3:4

1. a 4. gól Jakub Orsava