Až ve třetím přípravném utkání nastoupili hokejisté Komety se čtyřmi formacemi a prakticky v nejsilnějším možném složení. V domácí premiéře si ve čtvrtek před téměř dvěma a půl tisíci diváky poradili s Českými Budějovicemi 5:2. Poprvé v přípravě si zachytal hrdina minulé sezony brankář Dominik Furch, jenž svými spolehlivými zákroky notně přispěl k brněnskému triumfu. Kometa tak odčinila úterní porážku 3:6 v Olomouci.

Kometa vs. Český Budějovice | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Ve stejném složení jako v úterý naskočila elitní útočná trojice Lukáš Cingel, Petr Holík a Steve Moses. Z předpokládané základní sestavy scházel pouze obránce Jan Zahradníček. „Chtěli jsme doma ukázat fanouškům všechny hráče. Nebude to tak, že odteď vždy nasadíme čtyři formace, při dalších venkovních utkáních to bude zase jinak. Zatím jsou týmy v přípravě, takže je to takové živelné a neuspořádané," pravil trenér Komety Patrik Martinec.

Domácí v takřka ideální složení ovšem už ve třiašedesáté vteřině inkasovali. Po sérii přihrávek se zblízka prosadil Josef Koláček. O necelou minutu později bylo vyrovnáno. Do přečíslení pláchl Marek Ďaloga s Pavlem Jenyšem a první jmenovaný naservíroval druhému luxusní přihrávku, po níž stačilo jen uklidit puk do odkryté klece.

V osmnácté minutě Brňané otočili skóre, když při přesilovce tečoval Tomáš Marcinko střelu Adama Zbořila za záda českobudějovického brankáře Jana Strmeně.

Uvolněné utkání plné přečíslení i vyloučení chutnalo Kometě, která vedení navýšila až na konečný rozdíl třech branek. Ve 36. minutě Andrej Kollár vyhrál buly a Kristián Pospíšil střelou z první překonal Strmeně. V 54. minutě se postaral o hokejovou lahůdku Moses, jenž efektně přihrál Holíkovi, který zakončoval do odkryté klece. „Myslím, že se zápas od zápasu víc sehráváme. Každý by chtěl mít po boku takové hráče, jako je Petr Holík," přesvědčoval Moses, jenž by měl patřit mezi tahouny produktivity.

Do konce utkání padly ještě dvě branky. Nejprve se prosadil ze skrumáže Jakub Flek a vzápětí zkorigoval skóre na konečných 2:5 Martn Hanzl.

Úvodní přípravné utkání v brněnské aréně sledovalo 2438 diváků, loni v létě se přitom návštěvy na přípravných duelech Komety pohybovaly pouze kolem tisícovky na utkání. Domácí premiéru proti Třebíči si loni nenechalo ujít 1105 lidí.

Další domácí utkání Kometa sehraje až v úterý 5. září proti Olomouci, předtím se třikrát představí na kluzištích soupeřů. Nejprve příští čtvrtek na ledě mistrovského Třince.

Kometa Brno - České Budějovice 5:2

Třetiny: 2:1, 1:0, 2:1.

Branky a nahrávky: 3. Jenyš (Ďaloga), 18. Marcinko (Zbořil, Flek), 36. Pospíšil (Kollár), 54. Holík (Moses, Lintuniemi), 56. Flek (Marcinko) – 2. Koláček (Hanzl), 56. Hanzl (Ordoš).

Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Rampír, Smetková.

Diváci: 2438.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Holland, Kaňák, Lintuniemi, Gazda – Cingel, Holík, Moses – Flek, Marcinko, Zbořil – Pospíšil, Kollár, Kohout – Zaťovič (C), Vincour, Jenyš.

České Budějovice: Strmeň – Doudera, Pýcha (C), Štencel, Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Štich – Kubík, Přikryl, Simon – Ordoš, Hanzl, Koláček – Chlubna, Vopelka, Valský – Toman, Beránek.