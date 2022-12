V Českých Budějovicích znovu bez nemocného majitele Libora Zábranského na střídačce Brňané prohráli 1:3 a klesli na osmou pozici tabulky. „Nedaří se nám detaily, je to asi z frustrace. Nějakou roli hraje i to, že si zbytečně děláme hokej těžší. Místo toho, abychom předvedli, co umíme, zbytečně něco vymýšlíme,“ přemítal nad důvody další porážky do kamery ČT brněnský útočník Adam Zbořil.