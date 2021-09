„První třetinu jsme nehráli vůbec dobře a už se nám utkání nepovedlo zvrátit na naší stranu,“ hořekoval kapitán brněnského celku Martin Zaťovič. Brňanům tak akutně schází body v extraligové tabulce, v níž jim patří až jedenáct pozice. Z dosavadních osmi zápasů vyhráli jediný za tři body, bez bodů naproti tomu zůstali už třikrát. „Chybí nám výhry za tři body. Zápasy jdou rychle po sobě a ten začátek sezony máme bodově rozpačitý. Hrajeme vyrovnané zápasy a pak to nějak zkazíme, nesmíme se ale na to vymlouvat,“ pronesl brněnský kapitán.

Proti Českým Budějovicím utekl Kometě zápas už v jeho úvodu. Za hosty udeřili bývalí brněnští hráči. Nejprve v páté minutě po několika tečích od brněnských hráčů zadák Petr Šenkeřík a o necelou minutu později Jakub Valský, jenž za Kometu nastupoval v minulém ročníku. „První třetina byla z naší strany špatná. Ve druhé jsme se zvedli, ale nepovedlo se utkání zdramatizovat,“ prohlásil asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.

Zaťovičova trefa v přesilovce v 37. minutě byla jediným světlým bodem brněnského celku. Do trháku a vedení 3:1 hostující hokejisty vrátil zkraje třetí třetiny trefou z přesilovky Šenkeřík. Výhru Českých Budějovic v závěru pečetil přesnou střelou z mezikruží Milan Gulaš. „V předchozím zápase jsme dostali lekci z produktivity a poučili jsme se. Tentokrát jsme rychle udeřili my. Šli jsme střídání za střídáním a našli cestu k výhře,“ prohlásil trenér Českých Budějovic Jaroslav Modrý.

Kometu tak po zpackaném svátečním duelu může těšit alespoň fakt, že už v pátečním klání na ledě Litvínova by za ní měl nastoupit stěžejní obránce Marek Ďaloga. Ten vynechal úterní partii poté, co jej v nedělním klání na ledě Sparty tvrdě udeřil Milan Jurčina. „Marek už byl v úterý na předzápasovém rozbruslením. Necítil se ještě na sto procent, aby nastoupil do utkání, ale věřím, že v příštím už nastoupí,“ doplnil Horáček.

Kometa Brno - České Budějovice 1:4

Třetiny: 0:2, 1:0, 0:2.

Branky a nahrávky: 37. Zaťovič (Roth, P. Holík) – 5. Šenkeřík (Abdul, Pech), 6. Valský (Šenkeřík, Piskáček), 43. Šenkeřík (Gulaš), 54. Gulaš (M. Hanzl).

Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Kis, Zíka.

Vyloučení: 3:3.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 21:31.

Diváci: 6921.

Kometa Brno: Klimeš – Bartejs, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – Kusko.

České Budějovice: Hrachovina – Piskáček (A), Šenkeřík, Štich, Štencel, Bindulis, Vráblík, Percy – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – D. Voženílek, Karabáček, Venkrbec – M. Hanzl, M. Beránek, Abdul – Valský, Toman, Holec.