Ten první přišel po sezoně 2017/2018, kdy Čiliak zamířil do Slovanu Bratislava, aby si vyzkoušel KHL. Nyní je ale situace jiná. „Musíme vyřešit gólmanskou situaci. Po sportovní stránce si nemůžeme dál dovolit, aby se střídali Karel Vejmelka s Markem Čiliakem. Není to pro ně komfortní. Čilo už loni hostoval ve Zlíně, aby oba zůstali vytížení. Počítáme s jasnou jedničkou a jistou dvojkou,“ uvedl majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský v rozhovoru pro idnes.cz v pondělí.

Ihned se začalo spekulovat, kdo půjde z kola ven. A rezultát na sebe nenechal dlouho čekat, byť ještě není oficiální. Čiliak posílí České Budějovice, kde bude jedničkou. „Ke mně se to dostalo před nějakou dobou, takže to pro mě šok není. Je to pochopitelné vyústění situace, jelikož Karel Vejmelka dospěl do fáze, kdy má na to být plnohodnotnou jedničkou Komety,“ zmínil hokejový expert Jakub Koreis.

Pro Kometu je příliš velký luxus mít tak dva kvalitní gólmany. Je jasné, že jeden z nich by vždycky seděl na lavičce. A to nechce ani jeden. „Oba dva brankáři mají ambice na post jedničky, oba chtějí chytat co nejvíc. Ani jeden z nich by určitě nechtěl odsedět půlku sezony pouze jako náhradník,“ zmínil Koreis.

Tenhle scénář si vyzkoušeli v minulé sezoně. Čiliak si na začátku sezony nepotykal s ideální formou a post jedničky jasně uzmul Vejmelka, do té doby věčný náhradník, který postupně rostl, až dorostl. Čiliak byl tudíž bez práce a herní praxe, proto si řekl o hostování ve Zlíně, kde se v té době zranil Libor Kašík a Berani neměli adekvátní náhradu.

Slovenský gólman, který ve čtvrtek oslavil třicáté narozeniny, se ve Zlíně rozchytal do parádní formy a poté se vrátil do Brna bojovat o místo jedničky s Vejmelkou. Pro trenéry bylo jistě příjemné, že si mohli vybírat mezi takhle dvěma kvalitními gólmany, ale zároveň nepříjemné z toho pohledu, že jednoho z nich museli vždy nechat jen na lavičce.

A tohle nechtěl nikdo ze zmíněných v nové sezoně absolvovat znova. Proto muselo přijít rozhodnutí, které učinil Zábranský, když řekl, že chce jasnou jedničku a jistou dvojku. „Přestupy se většinou řeší delší dobu. Dokážu si představit, že tam mohl být impuls od vedení Komety, ať si Marek hledá angažmá. Takže měl dostatek času na to, aby si našel adekvátní místo, kde bude chytat,“ nabídl pohled Koreis.

Čiliak jistě neměl nouzi o zájemce. Kdo by pohrdl brankářským esem, které v posledních čtyřech sezonách vychytalo dva mistrovské tituly? Nakonec se může radovat nováček příštího ročníku z Českých Budějovic.

Teď už zbývá dokončit těžký rozvod Čiliaka s Kometou. „Pro Marka to je určitě těžké. Vždyť v Kometě byl strašně dlouho. Když jsem z Brna odcházel po pěti a půl letech, také to bylo náročné. Marek tam strávil většinu svoji hokejové kariéry, ale takový je prostě hokejový život. A nikde není psáno, že se do Komety nemůže vrátit,“ poznamenal Koreis.