„Skupina maminek s dětmi k nám přijela 8. března. Do pár dnů jsme všem zajistili hokejovou výstroj a 12. března začaly tréninky,“ uvedla marketingová manažerka brněnského klubu Markéta Hofírková.

Kometa poskytla příchozím vše potřebné. „Zajistili jsme financování, ubytování a základní materiální vybavení spolu s výstrojí a organizací tréninkových jednotek. První týden jsme také připravovali jednou denně teplé jídlo. Dopravu uprchlíků do České republiky pak zajistil svaz,“ doplnila.

Na asistenci ukrajinským rodinám Kometa navíc vyčlenila pracovníka, jenž je jim i nadále k dispozici. „Registrace, vyřízení víz a administrativní procesy nijak zvlášť náročné nebyly, ale bylo třeba pomoci i s dalšími záležitostmi. Ať už jde o začlenění do nových podmínek, hledání zaměstnání či škol pro děti a zkrátka řešení situací, ve kterých si kvůli jazyku nebyly schopny poradit. První měsíc to byla doslova práce na celý úvazek,“ popsala manažerka.

Kometa nejprve organizovala tréninky výlučně pro ukrajinské děti. Po pár týdnech došlo k jejich rozřazení do jednotlivých kategorií k českým vrstevníkům. „Ze začátku tu byla jemná jazyková bariéra, kterou jsme řešili přítomností překladatele. Bylo to občas úsměvné, trenéři a děti se ale dokázali rychle dorozumět. Někteří zavzpomínali na hodiny ruštiny, které děti dobře rozumí. Další s nimi komunikují anglicky, mimo to mají k dispozici slovníky. Žádní ukrajinští trenéři u nás nejsou,“ přiblížila.

Podle Hofírkové mají příchozí o hokej velký zájem a hráči ročníku 2008 již za svůj tým nastoupili k zápasu. Zda však Ukrajinci mohou zvrátit úbytek dětí v českém sportu si netroufá odhadnout. I proto, že mnohé matky se snaží o návrat domů. „Ukáže nám to až čas, na to nemůžu odpovědět. My máme velkou hokejovou základnu a o děti v mládežnických kategoriích v Kometě není nouze. Uvědomujeme si však, že situace s mládeží ideální není. Sportovní vyžití dětí nebylo optimální ani před covidem, natož teď. Je potřeba, aby si cestu ke sportu našlo co nejvíce z nich,“ prohlásila.

Například volejbalový svaz poskytl azyl mládežnickým reprezentantům a s peněžní pomocí přispěchal i Volejbal Brno. „Nabídli jsme také pomoc matkám volejbalistkám, že se tu o ně postaráme. Ve spolupráci s Prostějovem se zase staráme o pobyt ženy s dcerou, která tu hraje," uvedl v březnu majitel oddílu Martin Gerža.

Zdaleka ale nejde jen o děti. V nižších fotbalových soutěžích představují hráči z východoevropské země posily. Začátkem dubna podepsalo třeba třetiligové Znojmo dvojici Maksym Kučynskij – Gleb Platov. Podle tamního kouče Aloise Skácela jejich příchod posílil kvalitu mužstva. „Konkurence je vyšší a všichni se snaží. Zatím jsem je nenasadil, ale určitě s nimi počítáme. Maksym oblékal dres prvoligového Lvova, má zkušenosti,“ vyzdvihl lodivod.

Jiné ukrajinské duo posílilo také řady Staré Říše. Pravou stranu mají nově pod palcem Volodymyr Zastavnyj a Oleksandr Jermačenko. „Doporučil nám je jiný ukrajinský fotbalista, o kterého jsme předtím měli zájem. Mají zkušenosti ze svých ligových soutěží. V době, kdy na Ukrajině vypukl konflikt se s klubem zrovna pohybovali mimo vlast,“ vysvětlil předseda Miroslav Nedvěd.

Ne všude ale o nastalé situaci chtějí hovořit. „Máme v kádru ukrajinské hráče. To, co se u nich děje nesou těžce, moc se o tom raději nebavíme. Je to hodně citlivé téma, nepiště o tom, prosím,“ vzkázaly Deníku některé celky z Vysočiny.

