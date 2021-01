„Otec byl jiný hráč. Jdu svou cestou. Samozřejmě mě naučil všechno, ale měl jiné vlohy. Pořád se dívá na moje zápasy a máme velmi dobrý vztah,“ prohlásil nový brněnský útočník Bondra.

Zatímco jeho otec byl vyhlášený kanonýr s vytříbeným tahem na branku, předností mladšího Bondry je především práce v oslabení, která patří mezi největší bolístky Komety v tomto ročníku.

I když góly mladý Bondra umí dávat taky, což ukázal hned při svém debutu v dresu Komety, v němž přispěl brankou k demolici Českých Budějovic 10:4. „Je to příjemný bonus, ale moje přednosti jsou jinde. To otec dával góly a byl velmi rychlý. Umím být agresivní směrem dopředu i dozadu, blokovat střely a pomáhat v oslabení,“ pravil o sobě Bondra.

Takovou hvězdou jako jeho předek nikdy nebude, nicméně ani jeho kariéra není k zahození.

Vždyť do Komety zamířil z KHL, kde od minulého ročníku oblékal dres čínského Kunlunu. Například v této sezoně se tak zařadil mezi pouhou šestici slovenských krajánků v soutěži považované za druhou nejlepší na světě. „Situace v Kunlunu se změnila. V klubu se udály změny, přišel nový manažer a zřejmě tam byly tlaky, aby hrálo víc ruských hráčů tím, že jsme k domácím zápasům nastupovali v Mytišci (město na předměstí Moskvy – pozn. red.),“ komentoval svůj odchod z nadnárodní soutěže účastník dvou posledních světových šampionátů.

V Brně nastoupil do dvou zápasů. Při štěpánském triumfu si zahrál ve třetí formaci s Jakubem Valským a Silvesterem Kuskem, v pondělní partii v Mladé Boleslavi byl při prohře 0:3 ve čtvrté brázdě vedle Tomáše Šoustala a Filipa Dvořáka. „Máme super kolektiv, všichni na mě byli velice příjemní,“ lebedil si.

Předvánoční přesun do Brna se neobešel bez komplikací. Kvůli současné situaci strávil Štědrý večer sám a s rodinou zůstal ve spojení přes mobilní aplikaci FaceTime. „Nechtěl jsem riskovat, že při přesunu domů do Popradu bych pak musel být v karanténě. Se snoubenkou a rodinou jsem byl spojený aspoň na dálku. Je to moje práce,“ uvedl rodák z amerického Annapolisu, díky čemuž je jeho rodným jazykem angličtina.

Další duel za Brno si zahraje ve středu od tří hodin odpoledne ve Vítkovicích.