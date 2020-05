Odešlo trio zadáků. Jde o Ivana Baranku, Daniela Krenželoka a Tomáše Malce, kterému nebyla prodloužena smlouva.

Obranné řady naopak doplnil renomovaný extraligový bek ze Zlína Ralfs Freibergs. Ze zámoří se vrátil Libor Zábranský mladší a hostování v Karlových Varech skončilo Dalimilu Mikyskovi.

Momentálně má Kometa na soupisce devět obránců, což je adekvátní počet. Proto se ani příliš neočekává, že by defenzivu brněnského celku měl ještě někdo vyztužit. „Když se podívám na jména v obraně, přijde mi dost silná. Třeba Filip Pyrochta může být jedním z nejlepších beků extraligy, když mu všechno sedne,“ přemítal hokejový expert Jakub Koreis.

Zdroj: Deník / Attila Racek

V poslední extraligové základní části se Kometě stala nevídaná věc. Ačkoli skončila na šestém místě, měla záporné skóre 143:156.

A jedním z důvodu tohoto nelichotivého úkazu byla i slabší produktivita obránců Komety. Vždyť se stačí podívat na bodování brněnských zadáků. Nejvíc bodů nasbíral Ondřej Němec (na snímku vlevo) dvaadvacet. Druhý největší počet si připsal Filip Pyrochta (na snímku uprostřed) šestnáct. Jenže pak následuje propast. Na třetím místě skončil sedmnáctiletý Stanislav Svozil (na snímku vpravo) s pěti body. „To samozřejmě málo je. Jenže záleží na tom, jestli je problém v kvalitě obrany, nebo v jejím složení či organizaci hry, protože Němec a Pyrochta jsou hodně ofenzivní obránci,“ podotkl Koreis.

Je pravda, že Brno mělo mnohdy celkově problémy střílet branky. A jak se říká: útok začíná odzadu.

A tak lze vyčíst z příchodů do obrany, že Kometa na tomhle aspektu hry chce zapracovat. Zlepšení defenzivní podpory ofenzivy si slibuje především od Freibergse.

Zdroj: Deník / Attila Racek

Lotyšský zadák v posledních třech sezonách v extralize vždy nasbíral víc jak dvacet bodů. K tomu si přičtěte Němce, který rovněž boduje a Pyrochtu, který už nyní patří k nejlepším obráncům v extralize a navíc se bude ještě zlepšovat.

Ofenzivní choutky má i Svozil a útočení zbožňuje i Zábranský mladší. Z toho vychází, že Kometa má nyní v obraně hned několik hráčů, kteří mají potenciál k tomu, aby podporovali útok a sbírali body.

Zároveň je ale potřeba myslet i na obrannou činnost. Vyloženě defenzivním bekem na soupisce Komety je nyní jen Michal Gulaši.

Asi je pravda, že by se Kometě ještě jeden ryzí defenzivní bek hodil. A i když se může zdát, že obrana Brna je momentálně hodně mladá, vždyť věkový průměr devítice beků na soupisce je 24,6 let, přesto se dá říct, že zadní řady brněnského celku budou našlapané.

Navíc trenéři Komety mají hned několik voleb do přesilových her. „Početní výhody doslova zbožňuji, vyžívám se v nich, je to moje oblíbená disciplína,“ zmínil Freibergs v rozhovoru pro klubový web.

Obránci Komety:



Tomáš Bartejs

Ralfs Freibergs

Michal Gulaši

Dalimil Mikyska

Jan Mlčák

Ondřej Němec

Filip Pyrochta

Stanislav Svozil

Libor Zábranský mladší

Ralfs Freibergs v minulé sezoně:



Odehrané zápasy: 52

Body: 23

Góly: 3

Asistence: 20

Střely na branku: 75

Úspěšnost střelby: 4 %

Body v přesilovce: 11

Góly v přesilovce: 1

Hodnocení +/-: +5

Celkový čas: 1133:25 minut

Průměrný čas: 21:47 minut

Trestné minuty: 32

Hity: 27

Bloky: 54

Filip Pyrochta v minulé sezoně



Odehrané zápasy: 50

Body: 16

Góly: 3

Asistence: 3

Střely na branku: 91

Úspěšnost střelby: 3,3 %

Body v přesilovce: 5

Góly v přesilovce: 2

Hodnocení +/-: 0

Celkový čas: 1072:39 minut

Průměrný čas: 21:27 minut

Trestné minuty: 10

Hity: 8

Bloky: 23