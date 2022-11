Po Jiřího návratu půjdeme rovnou o titul, hlásí z Las Vegas Procházkův trenér

Disciplinární komise taky vynesla trest za nevybíravý zákrok libereckého forvarda Jaroslava Vlacha na kapitána Komety Martina Zaťoviče, po němž byl Vlach v úterním klání vyloučen na pět minut plus do konce utkání. Vlach dostal stopku na pět zápasů, a navíc musí zaplatit pokutu ve výši deseti procent ze svého měsíčního platu. „Hráč J. Vlach měl výhradní odpovědnost za to, aby se svým zákrokem nedopustil bezohledného ohrožení zdraví protihráče a nezasáhl oblast jeho hlavy, což však v daném případě neučinil," uvádí se v prohlášení komise.