„Mám z nich neskutečnou radost, zvlášť když vím, co tomu předcházelo, jaká dřina a co tomu museli obětovat. Rozhodně neřekli poslední slovo,“ říká trenér brankářů mládeže Komety a mužů Třebíče Jaroslav Odehnal, jenž v Kometě oba gólmany vedl.

Vejmelka udivuje kvalitními výkony ve slaboučké Arizoně, kde odchytal už přes dvacet zápasů, nejvíc ze všech českých gólmanů. A procentuální úspěšnost zásahů drží kolem jedenadevadesáti procentech, tedy na vyšší hodnotě než v minulém ročníku v Kometě. „Když jsem se s ním loučil před jeho odletem do zámoří, říkal jsem mu, že o něj strach nemám. Že má na NHL parametry a určitě bude velmi dobrý. Svou výškou i stylem chytání tam opravdu pasuje,“ uvedl Odehnal na adresu svého bývalého 193 centimetrů vysokého svěřence.

Teprve jedenadvacetiletý Dostál se dočkal své premiéry v nablýskané soutěži po Novém roce, když debutoval v dresu Anaheimu Ducks. „Při premiéře jsem necítil nervozitu. Byl jsem nadšený, že můžu chytat. Chtěl jsem si ten moment a zápas užít. Normálně jsem se rozplakal. Když jsem vyrůstal, všechny tyhle hráče jsem sledoval. Snil jsem o tom, že si jednoho dne zachytám v NHL, a teď se to stalo. Je to neskutečné,“ pravil Dostál po zdařilém debutu, kdy přispěl k výhře Anaheimu 4:3 po nájezdech nad Detroitem.

Dostál od mládí patřil k velkým nadějím brněnského hokeje, vždyť Kometě vychytal v roce 2016 titul v dorostenecké a o dva roky později v juniorské extralize. Jeho cesta do zámoří vedla potom přes Třebíč, finský Ilves Tampere a farmu v AHL v San Diegu. „Pro mě není překvapení, že je v NHL. Pamatuju si ho od nějakých sedmi let, kdy přišel na první trénink s betony naopak. Prakticky od začátku ale bylo jasné, že pokud se nestane nic zásadního, někam to dotáhne. Šel si za svým snem krůček po krůčku,“ vzpomíná Odehnal.

Dostálovou superschopností jsou klid a cílevědomost. „Odmalička byl neskutečně pracovitý a věděl, za čím jde. Je to fantastický kluk, který to má v hlavě srovnané. Trénoval jsem iks gólmanů, ale nevzpomínám si, že by měl někdo nastavenou hlavu jako Lukáš. Bylo jedno, jestli chytá proti Horní Dolní nebo New Yorku Rangers, věděl, že musí zastavit puky,“ oceňuje Odehnal.

Slova chvály má i pro Vejmelku, jenž se do NHL dostal nevšedně rovnou z Komety, kde léta kryl záda Marku Čiliakovi a play-off extraligy si jako brankářská jednička poprvé zachytal až loni na jaře. „Musel si projít vývojem a být trpělivý. Je to fantastický kluk, chytrý, taky si šel za svým snem. Měl jsem štěstí, že trénuji kluky, s nimiž není problém, jsou pracovití a vědí, čeho chtějí dosáhnout,“ dodal Odehnal.