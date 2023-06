Předchůdci Šalého z Brna na draftu: Talent spadl do ECHL, jiní čekali, kdo září?

Nejen zraky fanoušků hokejové Komety se v noci ze středy na čtvrtek upnou do Nashvillu, kde je v jednu hodinu v noci našeho času na programu letošní první kolo draftu NHL. Hlavní českou nadějí bude šikovný forvard z Brna Eduard Šalé, který v uplynulém ročníku nastupoval za A tým Komety. Původně patřil mezi horké kandidáty na top desítku, postupně se ale žebříčkem po matném období v Kometě a nevydařeném šampionátu do osmnácti let propadal. V prvním kole by však Šalé na řadu přijít měl a stal by se tak desátým hráčem Komety za posledních devět let, jehož jméno na draftu zaznělo. Jaké jsou osudy jeho brněnských předchůdců?