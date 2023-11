Další parádní večer prožili hokejisté brněnské Komety. Poté co v neděli skolili Spartu 2:1 po prodloužení, vyšlápli si v pátek večer na domácím ledě na vedoucí Pardubice, které porazili 4:3 po prodloužení. Hrdiny se tentokrát stali Slováci z prvního útoku.

Hokej Kometa Brno – Pardubice | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Vítězný gól vstřelil stejně jako proti Spartě reprezentant Lukáš Cingel, tentokrát mu asistoval Kristián Pospíšil, který v předposlední minutě při přesilovce šest na čtyři ukončil pětizápasový gólový půst a vyrovnávací trefou na 3:3 poslal duel do prodloužení.

„Je to o tom být ve správný čas na správném místě, ten druhý bod dnes chutná víc, když jsme zápas dotahovali“ lebedil si hrdina z prodloužení Cingel.

Kometa v parádním utkání plném šancí prokázala, že aktuálně patří mezi týmy s nejlepší formou. Pardubice dvě třetiny tahaly za kratší konec a jen smůle brněnských hráčů v zakončení a výbornému Romanu Willovi v bráně vděčily za to, že Kometa se utrhla jen do dvoubrankového vedení.

To zajistili sváteční střelci Radek Kučeřík a Adam Zbořil. „Hráli jsme velice dobrý hokej a měli výborný pohyb, až do třetí třetiny jsme vstoupili pasivně,“ konstatoval asistent brněnského trenéra Jiří Otoupalík.

Pardubice ale prokázaly, proč vládnou extraligové tabulce. Ve 25. minutě snížil po přečíslení Robert Kousal a ve třetí třetině dvěma trefami otočili skóre.

Jenže poslední slovo měla Kometa. Při přesilovce v předposlední minutě utnul v power play střelecké trápení Pospíšil. V prodloužení pak při přečíslení dva na jednoho našel svého parťáka Cingela, který se zblízka nemýlil.

„V týmu by chtěl Pospíšila každý trenér. Je ho plný led, někdy má problémy s dodržováním taktiky, ale jde o skvělého hokejistu. S Lukášem Cingelem jsou podobné typy,“ přemítal Otoupalík.

Podobně jako Pospíšil by střelecké probuzení potřeboval i jeho parťák z první lajny Steve Moses, jenž čeká na gól pět zápasů. „Je tam od toho, aby se trefoval, což se teď nedaří, ale věříme, že se do toho brzy dostane,“ dodal Otoupalík.

Kometa zůstává po třetí výhře v řadě na šesté příčce tabulky, v neděli od pěti hodin večer se před kamerami ČT Sport představí v Olomoucí.

Kometa Brno - Pardubice 4:3 pp

Třetiny: 1:0, 1:1, 1:2 – 1:0.

Branky a nahrávky: 12. Kučeřík (Kos, Marcinko), 23. Zbořil (Flek, Zaťovič), 59. Pospíšil (Cingel), 62. Cingel (Pospíšil) – 25. R. Kousal (Radil), 43. Kaut (Paulovič), 49. Paulovič.

Rozhodčí: Šindel, Vrba – Hnát, Hynek.

Vyloučení: 2:3.

Využití: 1:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na bránu: 29:20.

Diváci: 7115.

Kometa Brno: Furch – Lintuniemi, Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Pospíšil – Kos, Marcinko (A), Vincour – Flek, Zbořil, Zaťovič (C) – Kratochvíl, Okál, Kohout – Ekrt.

Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála, Bučko – Hyka, Cienciala, Říčka – Radil, Zohorna (C), R. Kousal (A) – Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček (A), Mandát.