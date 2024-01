Ve stopách české hokejové dvacítky, která v pátek v duelu o bronz otočila zdánlivě ztracené klání s Finskem ze 2:5 na 8:5, se ve středu večer vydali v extraligové dohrávce hráči brněnské Komety. Za přítomnosti bronzového juniora Eduarda Šalého v hledišti sice s favorizovanými Pardubicemi po dvou třetinách prohrávali 1:5, ale ve třetí části srovnali na 6:6 a poslali duel do prodloužení. V něm o výhře východočeského celku 7:6 rozhodl brněnský rodák Martin Kaut.

Odchovanec Komety Brno Eduard Šalé ukázal zaplněné Winning Group Areně bronzovou medaili z mistrovství světa juniorů. | Video: Václav Petrů

Hattrickem se blýskli domácí obránce Daniel Gazda a hostující kapitán Lukáš Sedlák. „Je to emotivní a sám v sobě si to srovnávám. Ve druhé přestávce jsme si řekli, že máme plný dům, že ukážeme srdce a nikdy nevíte, co se může stát. Kluci se semkli a zase ukázali charakter,“ ocenil trenér brněnského celku Jaroslav Modrý.

Pardubice přijely do Winning Group Arény s jasným záměrem odčinit nedělní domácí porážku 3:4 po prodloužení s brněnským soupeřem. Kometu sice dostal do vedení v přesilovce v jedenácté minutě kapitán Martin Zaťovič, ale Pardubice ještě v první třetině dvěma góly otočily a ve druhé části se dostaly do vedení 5:1.

Brno totiž předvedlo v poslední době typickou tříminutovku hrůzy, při níž obdrželo tři branky. Po čtvrtém inkasovaném gólu opustil bránu mladý brněnský gólman Jan Kavan, jehož místo zaujal Štěpán Lukeš.

Už ve čtvrtém z posledních pěti zápasů došlo při utkání k výměně brněnských brankářů. „Kdybych teď dokázal přesně říct, kdy se vrátí Dominik Furch, tak bych dostal nobelovku. Musíme pracovat s gólmany, které máme. Ale teď třeba Luky přišel do brány a dal týmu šanci, několik příležitostí soupeře vychytal,“ přesvědčoval Modrý.

Po třetině hrůzy následovala dvacetiminutovka zázraků. Kometa ve třetí části nasázela opařenému soupeři pět branek, přičemž na 6:6 srovnával v poslední minutě při power play Gazda, který zkompletoval hattrick.

„Třetí třetina byla lajdácká. Bod jsme ztratili, ale na druhou stranu dva body se taky počítají a v Brně se vyhrává těžce,“ shrnul své dojmy kouč Pardubic Václav Varaďa.

Domácí při utkání přišli po nešťastném střetu o obránce Radka Kučeříka, který utržil hlubokou řeznou ránu bruslí. Brňané tak při zranění Rhetta Hollanda budou postrádat dalšího beka. „Je to problém, ale na druhou stranu, i já se tak kdysi dostal poprvé do A týmu ve Zlíně, když se zranili mí spoluhráči. Otevírá se teď prostor pro jiné,“ přemítal autor brněnského hattricku Gazda.

Kometa zůstává osmá v tabulce, v pátek jí čeká důležitý domácí duel s desátou Olomoucí, která je o dva body zpět.

Kometa Brno - Pardubice 6:7 pp.

Třetiny: 1:2, 0:3, 5:1 – 0:1.

Branky a nahrávky: 11. Zaťovič (Flek, Ščotka), 44. Gazda (Pospíšil, Ďaloga), 50. Flek (Ščotka, Kollár), 52. Pospíšil, 53. Gazda (Ščotka, Flek), 60. Gazda (Flek, Ščotka) – 15. Poulíček (Čerešňák), 18. Sedlák (Čerešňák, Kaut), 36. Čerešňák (Mandát), 36. Sedlák (Kaut, Vála), 39. Sedlák (Radil, Čerešňák), 49. Mandát, 61. Kaut (Sedlák, Košťálek).

Rozhodčí: Hradil, Hribik – Blažek, Hynek.

Vyloučení: 4:6.

Využití: 3:2.

V oslabení: 0:2.

Střely na branku: 28:34.

Diváci: 6445.

Kometa Brno: Kavan (36. Lukeš) – Osburn, Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, Svoboda – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Kohout, Marcinko (A), Pospíšil – Kratochvíl, Kollár, Kos – Moses, Holík, Okál.

Pardubice: Will – Čerešňák, Hájek, Košťálek, Kolář, Hrádek, Vála, Bučko – Kaut, Sedlák (C), Paulovič – Radil, Cienciala, R. Kousal (A) – Macek, Poulíček (A), Mandát – Pochobradský, A. Musil, Říčka.