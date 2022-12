Jan Hanzlík (na snímku vlevo) patřil k důležitým postávám sledované čtvrtfinálové série Komety proti Zlínu, kterou brněnský tým vyhrál 4:3 na zápasy.Zdroj: Deník/Attila Racek

JAN HANZLÍK. Víc než dekádu neodmyslitelně patřil k pražské Spartě, v roce 2013 ale zamířil do Brna a za tři sezony v Kometě si získal srdce fanoušků především svým srdnatým přístupem a obětavostí.

Nejvíc mu vyšel poslední ze tří ročníků v brněnském dresu 2014/2015, kdy výrazně přispěl k zisku bronzových medailí. Kariéru následně dohrál v Mladé Boleslavi, kde byl všechny tři sezony kapitánem.

V prvním zápase po přestupu do Mladé Boleslavi, kdy se představil v Brně, ho čekalo vřelé přivítání. „Potěší to, že tady uvítají sparťana, Pražáka a Boleslaváka, ale to nic nemění na tom, že jsme prohráli 1:5 a jedeme domů jako zpráskaní psi. Takže z toho nic nemám,“ prohlásil tehdy.