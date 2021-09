„Tým je jiný, v obraně by mohl být silnější, ale Jirka Kalous je slušný trenér, který je schopný to dát všechno dohromady. Uvidíme, jak všechny změny zapadnou do herního systému. Velkou neznámou jsou brankáři, což je alfa a omega. Nemají moc zkušeností s extraligou, takže obrana bude muset fungovat velice dobře a pomáhat jim,“ prohlásil televizní expert ČT Milan Antoš.

Hlavním problémem týmu v minulém ročníku byla přílišná závislost na bodech první formace v čele se skvostně hrajícím Američanem Peterem Muellerem. „Povedlo se nám vyvážit útoky tak, že každý z nich může skórovat. Tým bude taky bruslivější,“ lebedil si trenér Kalous.

V klubu vznikla početná cizinecká legie čítající pět Slováků a čtyři zámořské hráče. „Jsem dlouhodobě proti tomu, aby v některém z týmů nastupovalo tolik cizinců. Kometa má v regionu a v České republice takový zvuk, že by mohla sestavit tým z domácích zdrojů. Jasně, něco jiného je rozdílový hráč typu Muellera, ale nabrat průměrné Slováky, ať si to odehrají…Víc týmů se teď ale vydává cestou většího počtu cizinců, jsem zvědavý, jak se to osvědčí,“ mínil Antoš.

Po dlouhých letech Kometa přišla o prověřeného brankáře Karla Vejmelku, který se vydal za svým snem o NHL do Arizony, jeho místo v týmu zaujal Matej Tomek, který by měl nastoupit do brány v dnešním zahajovacím klání. „Brankáři jsou pro mě velká neznámá, přitom jde o stěžejní hráče. Tomek je extraligou nepolíbený, Klimeš byl sice dvakrát nejlepším gólmanem Chance ligy, ale jeho výkony v minulé sezoně nebyly nic extra,“ nabídl pohled legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.

Analýza serveru hokej.cz řadí Kometu na devátou pozici extraligové tabulky, Antoš očekává, že se Brno oproti předešlému ročníku zlepší. „Myslím, že se bude pohybovat mezi čtvrtým a šestým místem. Samozřejmě ale záleží na tom, jak se povede gólmanům,“ podotkl Antoš.

Šance Komety by mohla zvýšit vytoužená posila do obrany, kterou vedení klubu intenzivně shání. „Je bez debaty, že šikovný bek by se hodil. Snad přijde někdo ze zámoří, ale to je vždy loterie,“ dodal Meixner.