Z pěti úvodních zápasů této sezony modrobílá skvadra vydolovala pouhých pět bodů a na tým pršela kritika podobné té aktuální. V šestém klání ale Brno skolilo Hradec Králové 4:0. Ačkoliv soupeř vyslal na brněnského gólmana Marka Čiliaka rekordních devětapadesát střel, body brala Kometa. A následně vyhrála devět z deseti partií.

Na jihu Moravy nyní doufají, že podobný efekt jako zářijová výhra s Hradcem Králové bude mít i úterní vydřené vítězství 1:0 po nájezdech nad Olomoucí. „Určitě je třeba se od toho odrazit. I když to nebyl úplně hokej, který si diváci nějak moc užívali. Tak to ale někdy je a kor proti Olomouci jsou zápasy většinou urputné, takže určitě pro nás super, že jsme to po prohraném utkání v Pardubicích dotáhli do vítězného konce,“ pravil autor jediné branky v nájezdech i utkání Radek Koblížek.

Podle něj se Kometa vrátila k důsledné defenzivě, od níž se odrazila i při prvním výsledkově nepovedeném období v září. „Řekli jsme si, že nám to nejde úplně do ofenzivy, takže musíme začít od obrany. Proti Olomouci jsme byli podpořeni dobrým výkonem brankáře, takže super pro nás,“ chválil Koblížek gólmana Komety Dominika Furcha, který si v souboji s Olomoucí připsal svou druhou nulu v sezoně.

Kometa přes výhru nadále hledá ztracené zbraně. Dávno už není nejofenzivnějším týmem soutěže, ve čtyřech z posledních šesti zápasů dali Brňané maximálně jeden gól, dvakrát ani ten ne.

Kometa postrádá kouzlo svých přesilovek. Teď už bývalý premiant extraligy neproměnil posledních dvanáct početních převah, naposledy se při ní Brňané prosadili v souboji s Plzní 18. listopadu, kdy Tomáš Kundrátek ve 48. minutě vstřelil vítězný gól.

Právě klíčový brněnský zadák nedohrál poslední utkání s Olomoucí a jeho start v pátečním duelu je nejistý.

Kometa jen těžko mohla dostat namáhavější soupeře na závěr druhé čtvrtiny základní části. V pátek se představí v Ostravar aréně proti Vítkovicím, které v jedenácti zápasech na domácím ledě ztratily pouhé dva body, v neděli doma vyzve Spartu, jež pod staronovým trenérem Miloslavem Hořavou vyhrála všechny čtyři zápasy. „Čeká nás těžký víkend. Musíme se pořádně nachystat,“ dodal Koblížek.