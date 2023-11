70 let Komety: Mašinu zastavila jen brigáda v lese, vyhrála i Spengler Cup

Když se řekne Brno, mnozí si hned vybaví i hokejovou Kometu. Slavný jihomoravský klub se stal součástí DNA největšího moravského města. Aby taky ne, když v prvních letech své existence sbíral jeden československý titul za druhým. V tomto roce si Kometa připomíná sedmdesát let od svého založení. Už na jaře roku 1953 část hráčů trénovala pospolu a schylovalo se k oficiálnímu záložení klubu. Z rozhodnutí ministerstva vnitra se Rudá hvězda v sestavě s předními československými hokejisty definitivně přestěhovala z Bratislavy do Brna. Od podzimu 1953 pak Brňané hráli nejvyšší československou soutěž. „Tenkrát jsme se nemohli postavit na zadní. Když nás zavolali do Rudé hvězdy, museli jsme říct ano, jinak by nás vyhodili. I díky tomu jsme byli tak dobří. Ale trénovali jsme každý den, třeba dvakrát, což tehdy nebylo zvykem,“ vzpomínal před lety na začátky Komety jeden z jejích nejlepších hráčů historie Vlastimil Bubník. Jaké byly nejslavnější chvíle brněnského klubu?