Hodnocení hráčů Komety? Zrodila se hvězda, gólmani si svoje uhráli

Turbulentní sezona, kdy si někteří hráči v hokejové Kometě podávali po krátké epizodce dveře v kabině, je u konce. Brněnský dres obléklo celkem pětačtyřicet hráčů. „Kometa je zkrátka v přestavbě. Každá fungující součástka se časem ošoupe a je třeba nová krev. Mančaft se staví do budoucna a nikdy to není otázka jedné sezony. I když je někdo finančně silný a byl by kouzelník, tak za měsíc nevybuduje fungující tým,“ podotkl hokejový expert ČT sport David Pospíšil.

Hra Komety stála na první formaci, v níž zářili hlavně Peter Mueller a Filip Král. | Foto: HC Kometa Brno/Roman Kantor

Jací hráči zanechali podle Deníku Rovnost v rozporuplném ročníku pozitivní stopu? ZAZÁŘILI.

Peter Mueller. Do nebes byl tento neúnavný americký vegan s vizáží rockera vynášený už za předcházející sezony, ovšem ve skončené posunul své výkony ještě na vyšší úroveň. Dvaatřicetiletý rodák z Bloomingtonu nasbíral v základní části ve 46 zápasech 64 bodů a stal se prvním zahraničním vítězem kanadského bodování extraligy v éře samostatnosti. „Extraliga je náročná soutěž, hrají v ní skvělí hráči velkých jmen. Je velká pocta, že jsem mezi nimi vyhrál bodování, “ pravil Mueller.

Filip Král. První sezonu mezi dospělými blanenský rodák načal v prvoligovém Přerově a zakončil jako hlavní pilíř obrany Komety a s Petrem Holíkem nejproduktivnější hráč týmu v play-off, kde nasbíral šest bodů v devíti zápasech.

V jedenadvaceti letech patří mezi nejtalentovanější české obránce a v létě se porve o angažmá v NHL v Torontu. „Má tam velkou šanci, protože hrál fantasticky. Řekl bych dokonce, že má reprezentační formu,“ prohlásil majitel a bývalý hlavní kouč Komety Libor Zábranský. PŘEKVAPIL

Radek Kučeřík. Devatenáctiletý pořízek z Hodonína dostal v Kometě šanci v půli ledna po úspěšném šampionátu juniorů v Edmontonu, kde byl nejvytíženějším českým obráncem. V sestavě se udržel do konce ročníku. Zaujal na svůj věk tvrdou hrou. „Nečekal jsem, že to tak zvládne. Pracuje na své silné stránce, kterou je důraz v soubojích,“ vyzdvihl kyjovského rodáka Zábranský. Faktory rychlého vyřazení? Kometa pocítila rozdíl 33 bodů i nedostatek odpočinku Přečíst článek › UHRÁLI SI SVOJE

Petr Holík. Muellerův dvorní nahrávač prožil bodově druhou nejpovedenější sezonu, když v základní části nastřádal 51 bodů ve 48 zápasech. Byl taky nejproduktivnější hráč v přesilovkách v celé soutěži.

Martin Zaťovič. Oproti přecházejícímu ročníku vyklidil pozice a zažil několik hluchých období. Přesto nastřádal devětatřicet bodů a byl nedílnou součástí první formace, která děsila ligu.

Jakub Klepiš. Solidní náhrada za Tomáše Plekance. Dokázal, že věk je u něj pořád jen číslo a v šestatřiceti letech nakupil takřka totožný počet třiceti bodů jako v předcházejících třech sezonách.

Peter Schneider. Na podzim patřil mezi hlavní hvězdy soutěže, ovšem na konci prosince se zranil a po návratu už nebyl tím snajprem. Neprospělo mu časté pendlování sestavou. Gólově až na jednu výjimku mlčel i v play-off, kde ho Zábranský dokonce na jeden zápas posadil na tribunu. Přesto mu nikdo nesebere, že v základní části nasázel dvacet branek, což se jen tak někomu nepovede. Tlak dopadá na mladé. O osudu Zbrojovky rozhodnou další tři kola Přečíst článek › Dávid Bondra. Vánoční posila byla pro Kometu opravdu darem. Spolehlivý Slovák pomohl zvednout čtvrtou formaci a vykonal spoustu užitečné práce v oslabeních. Sem tam se uměl i gólově prosadit.

Petr Zámorský. Silvestrovská akvizice po přesunu z Hradce v Brně pookřála a Kometě pomohla jak v útočné, tak obranné fázi. V play-off se ovšem od Zámorského čekalo víc.

Michal Gulaši a Rhett Holland. Tvrdí zadáci odvedli kus obětavé práce, která se od nich vyžadovala. Holland se navíc zaskvěl gólem ve čtvrtém duelu předkola proti Vítkovicím.

Karel Vejmelka a Lukáš Klimeš. Se Zábranského výrokem, že jde o nejlepší brankářské duo extraligy, by se dalo polemizovat, ovšem tady problém nebyl. Klimešovy hvězdné chvíle přišly na konci základní části a Vejmelkovy zase v předkole s Vítkovicemi. Oba si však vybrali i slabší okamžiky.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu