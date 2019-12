Na trénincích to nyní musí být boj o místenky do sestavy. A trenéři si mnou ruce, jelikož mají zajištěné dokonalé konkurenční prostředí a také luxus v podobě toho, že mají z čeho vybírat. V praxi to vypadá následovně: Nemáš formu a nehraješ dobře? Sedíš, šanci dostane jiný.

Prakticky nikdo nemá místo v sestavě skálopevné. Jasně, výjimky se najdou. Pouze stěží si lze představit, že se Martin Zaťovič, Petr Holík či třeba Tomáš Plekanec neobjeví na zápasové soupisce, pokud nebudou zranění. „Je potřeba, aby kluci na sobě neustále cítili tlak a rvali se o svoji pozici. Pokud jsou všichni zdraví, pro kouče je fajn, že může vybírat sestavu dle nejlepší formy,“ podotkl brněnský asistent trenéra Radek Bělohlav.

Jak může vypadat složení útoků v Třinci

- 1. Útočná formace: Mueller – Holík – Zaťovič

- 2. Útočná formace: Svačina – Plekanec – Vincour

- 3. Útočná formace: Lev – Hruška – Orsava

- 4. Útočná formace: Kucsera – Kusko – Horký

- Mimo sestavu: Martin Dočekal, Martin Erat (po zranění), Pavel Jenyš, Petr Kratochvíl, Michal Kunc, Karel Plášek, Jan Süss.

Při téhle konstelaci funguje vzájemná symbióza. Hráči v sestavě mají motivaci si pozici udržet, ti co nehrají, se do ní naopak chtějí dostat. „Tohle je dobře, protože momentálně máme víc než čtyři kvalitní formace. Tím je zajištěná zdravá konkurence, takže všichni musí makat naplno,“ líčil brněnský forvard Silvester Kusko.

Jenže konkurenční prostředí může mít i odvrácenou tvář. Vždycky někdo hrát nebude, což nemusí snášet úplně dobře. „Hokejista nikdy nemá jisté místo a ani by neměl mít, protože musí být pořád hladový si ho udržet a neustále potvrzovat svoje postavení výkony na ledě,“ poznamenal navrátilec z hostování v Hradci Tomáš Vincour.

Právě brněnský rodák a také odchovanec Komety si plně uvědomuje, že navléknout dres dvojnásobného šampiona z posledních tří sezon je něco výjimečného. „Je to čest. Jestliže někdo nemá potřebnou výkonnost v tak našlapaném týmu, hrát prostě nebude. Nastupovat za Brno si hokejista musí zasloužit,“ řekl devětadvacetiletý Vincour.

Právě on je posledním doplňkem skladby kádru Brna. „Co přinese do hry? No hlavně zakončení v předbrankovém prostoru. Pokud se tam postaví, má rychlou střelbu a kvalitní zakončení, což je jeho velká přednost. Je to chlap jako hora, hráče jako je on, by bral každý,“ pravil Bělohlav.

Teď už jen zbývá najít Vincourovi správnou pozici v sestavě. S tím se zároveň pojí i to, že někdo musí z kola ven. Navíc se do akce má zapojit Peter Mueller, který doléčil zraněné rameno. „Už se plnohodnotně zapojil do tréninku a chodil do kontaktních soubojů, jede naplno,“ prozradil Bělohlav.

A pomalu se schyluje také k návratu Martina Erata. Podle majitele a hlavního kouče brněnského klubu Libora Zábranského se tak stane brzy.

Erat v aktuálním ročníku ještě nenastoupil, jelikož se podrobil operaci, po které se dostává zpět do formy. „Aktuálně bych to odhadl tak, že jsem na šedesáti sedmdesáti procentech. A každým dnem se to zlepšuje. Vidím na sobě, že když můžu makat v posilovně, je to lepší,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web.

Jedno je jisté. V pondělí od pěti hodin odpoledne v Třinci ještě nenaskočí. „Ale nějaký termín už vyhlédnutý mám,“ zůstal Erat tajemný.