„Je super, že máme sérii výher, hráli jsme s těžkými soupeři. Je to hezčí hokej, když máme zápasy s týmy z vršku. A taky je dost příjemné být takto vysoko,“ pochvaloval si se dvanácti body ve dvanácti zápasech nejproduktivnější brněnský hokejista Luboš Horký.

Svěřenci trenéra Martina Pešouta po matném začátku, kdy z úvodních pěti zápasů vydolovali jen pět bodů, zabrali, a z následujících sedmi partií hned šest vyhráli. „Zlepšili jsme se podle mě hlavně při hře v obranném pásmu. Na začátku sezony jsme tam vymýšleli zbytečné přihrávky. Až potom jsme si uvědomili, že není ostuda vyhodit puk o plexisklo do středního pásma, když nás soupeř napadá. Pokud hrajeme takto jednoduše, nevznikají potom takové zmatky,“ přemítal rodák ze Znojma, který v půli listopadu oslaví pětadvacáté narozeniny.

Tento ročník je pro něj zatím průlomový, po odchodu hvězdného Američana Petera Muellera do Vítkovic zaujal jeho místo v první formaci při hře pět na pět i při přesilovkách. „Pomohlo mi to určitě. Nechci říkat, že je dobře, že Peter odešel. Je to skvělý hráč, uměl dát přihrávku a vstřelit gól, rozhodoval zápasy… Ale zas je pravda, že když odešel, zvedl se mně i dalším hráčům čas na ledě a máme víc prostoru, což je pro nás super. Tak už jenom tu důvěru splatit,“ podotkl Horký.

Zbrojovka je v osmifinále poháru, obrat s Táborskem řídil Ševčík

Činí se nejen první formace, dost jdou vidět i další, třeba úterní duel s Vítkovicemi rozhodl člen druhé formace Radek Koblížek. „Jeho lajna s Kimem Strömbergem a Martinem Zaťovičem se sehrává a je lepší a lepší,“ ocenil trenér Pešout.

Kaňkou na úspěšném období je „jen“ zranění brankáře Marka Čiliaka. „Má problémy po utkání v Olomouci,“ odvětil brněnský kouč. Připravený je ale jiný gólman Komety Dominik Furch, hlavní hvězda úterního vítězného duelu Brna proti Vítkovicím.

V pátek Kometu čeká další náročný soupeř, v pražské O2 aréně se poprvé v sezoně popasuje se Spartou, šlágr třináctého kola startuje před kamerami O2 tv sport v půl sedmé večer. „Na zápas Sparty proti Brnu, se každý hráč těší, určitě přijde hodně lidí, bude to vyhrocené a hlavní je, abychom přivezli domů body,“ poznamenal Horký.

Pražanům patří v našlapané tabulce české nejvyšší soutěže až devátá příčka, ale na čtvrtou Kometu ztrácí jen čtyři body a má zápas k dobru.