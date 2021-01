Uragán míří do finiše. Kometa už stačila vyzkoušet dva týmy

Velkou hru na přestupovém trhu rozjel v tomto ročníku boss a hlavní trenér hokejové Komety Libor Zábranský. V koronavirové sezoně vyzkoušel už třiačtyřicet hráčů, což by vydalo na dvě hokejová družstva. Na doladění ideální sestavy pro zbytek ročníku už má jen deset dní chybějících do uzávěrky přestupů. Mnohokrát v této sezoně Zábranský sáhl do bohaté zásoby vlastních odchovanců. Naposledy v úterý Kometa v Olomouci po čtyřech letech vytasila svého třetího brankáře Pavla Jekela, jenž zpacifikoval dvaačtyřicet střel snaživých Hanáků a notně přispěl k zisku aspoň bodu za prohru 1:2 po prodloužení.

Hokejová Kometa Brno (v bílých dresech) uspěla na ledě Liberce 3:2 po samostatných nájezdech. Foto: Jiří Pinc/HC Kometa Brno | Foto: Jiří Pinc/Bílí Tygři Liberec

„Chtěli jsme ho vyzkoušet v nějakém utkání, a ulevit tak Karlovi. (Vejmelkovi, brankářská jednička – pozn. red.) Určitě s ním budeme počítat, ukázal, že může v extralize fungovat,“ uvedl Zábranského asistent Jan Zachrla. Spoustu energie věnovalo vedení klubu v posledních týdnech rekonstrukci obrany. Zamýšlené opory Ondřej Němec s Ralfsem Freibergsem zůstali za očekáváním. Jejich pozice zaujali Petr Zámorský na hostování z Hradce Králové a talentovaný zadák z vlastních zásob Filip Král. Němec si tak hledá nové angažmá, zatímco Freibergs oproti původním předpokladům v Brně pokračuje. „Ralf zůstává minimálně do konce sezony,“ potvrdil pro klubový web Zábranský. Zato Němec vyjednává o novém angažmá, na stole je pikantní přesun do pražské Sparty, s níž se Kometa utká na domácím ledě v pátek. A vyloučené není ani to, že Němec přijede do DRFG Areny jako soupeř. „Ondra odvedl pro Kometu spoustu skvělé práce. Měl velký podíl na medailích. Považoval jsem i díky tomu za naprosto fér, aby znal můj názor už před koncem přestupního období. Další smlouvu mu Kometa nenabídne,“ podotkl majitel. Zranění útočníků Zbrojovky se rychle hojí, Růsek už myslí na Opavu Přečíst článek › Premiéru v dresu Komety už má za sebou nejnovější akvizice do zadních řad, kanadský pořízek Rhett Holland, „Jde o urostlého obránce, což několikrát potvrdil i v Olomouci. Určitě půjde nahoru,“ přesvědčoval Zachrla. Kometa má v hledáčku také svého bývalého obránce Petera Tršku, jenž se po mistrovské sezoně 2017 přesunul do Vítkovic. „Jednali jsme a uvidíme, jak vše dopadne. Do konce ledna je času dost,“ podotkl Zábranský. Vedení klubu v posledních dnech značně improvizuje také v ofenzivě, kterou ovlivňuje marodka. Dlouhodobě mimo hru jsou Daniel Rákos, Vojtěch Střondala a především nejlepší střelec Peter Schneider. Ten od duelu ve Vítkovicích ze 30. prosince laboruje se žebrem. Proti Olomouci navíc v sestavě chyběl i zkušený útočník Vojtěch Němec, jemuž návrat do sestavy po víc než třech letech vyšel. Úspěšný start. Královo Pole na úvod EuroCupu ubránilo Gorzów Přečíst článek › Schneiderovu roli částečně zastal Jakub Klepiš, jenž při absenci rakouského ostrostřelce v osmi zápasech zaznamenal osm bodů za čtyři góly a čtyři přihrávky. Navrch přidal rozhodující nájezd v Liberci, který se do statistik podle nových pravidel nepočítá. Dlouhodobě ovšem Schneidera nahradí stěží. „Mám větší radost z nahrávek, radši přihraju, než vstřelím gól. Měl bych víc střílet, ale v mém věku už je těžké to změnit,“ přiznal šestatřicetiletý forvard. V pátek se spoluhráči vyzve od šesti hodin večer Spartu, kterou minulé úterý pomohl porazit 4:3 po prodloužení dvěma brankami.

