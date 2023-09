„To posílení je brutální. Použil bych pro Kometu asi slovní spojení, že to vypadá nadějně, ale ukáže až čas. V útoku mi posun přišel výraznější. V obraně bylo pořád dost hluchých míst, což si uvědomovali i trenéři,“ pravil o přípravě brněnského celku s bilancí šesti výher a dvou proher legendární obránce Komety Jaromír Meixner.

Velká pozornost je upřena na americkou ofenzivní posilu Steva Mosese, který v přípravě v elitní formaci po boku Petra Holíka s Lukášem Cingelem nasbíral v šesti duelech pět bodů a zaujal i Meixnera. „Má šikovné ruce. Je to takový typický sebevědomý Američan, který se nebojí udělat kličku. Je menší a střeleckou tabulku v KHL vyhrál už před lety, poté se už k tomu počtu gólů ani nepřiblížil, tak snad mu to tady bude padat. Ale to střílení branek v sobě má,“ přesvědčoval Meixner.

Bývalého československého reprezentanta v přípravě zaujala i zvučná posila z Třince Tomáš Marcinko, který zahájí sezonu ve formaci s Jakubem Flekem a Martinem Kohoutem. „Je na ledě cítit, hodně uplatňuje svůj důraz a svou prací je užitečný pro tým,“ pochválil Meixner urostlého Slováka.

Zdravá Kometa začne sezonu se třemi náhradníky, co Zaťovič?

Legendárního beka v přípravě zaujal i trojlístek zadáků Daniel Gazda, Alex Lintuniemi a Lukáš Kaňák, kteří ochotně podporovali útok. „Jen je třeba u Gazdy důležité, aby se mu dařilo i v obranné fázi. Líbilo se mně, že v přípravě obránci neodpalovali jen tak puk na teč do středního pásma, ale pokoušeli se o rozehrávku. Krásná dvojice je Kaňák a Lintuniemi, jeden obří, druhý menší, ale nevypadají špatně,“ glosoval Meixner.

Bývalý bek s přezdívkou Eiffel by rád v elitní formaci viděl po boku Petra Holíka kapitána Martina Zaťoviče, jehož role na ledě v minulé sezoně zeslábla a v některých duelech nastupoval až ve čtvrté formaci.

Tam odehrál i poslední dva přípravné zápasy. „Dal bych ho na levé křídlo elitního útoku. S Holíkem hraje už dlouhé roky a za tu dobu už si mezi sebou vytvořili účinnou souhru a i to vidění mezi nimi je na jiné úrovni. Tím samozřejmě nechci říct, že Cingel by byl špatný,“ přesvědčoval Meixner.

Flek v přípravě Komety zářil: Tým je dobře doplněný a má zase velké ambice

Každopádně však podle něj čeká fanoušky i hráče Komety klidnější sezona než minule, kdy klub kvůli sérii proher táhnoucí se od listopadu do ledna klesl až na předposlední třinácté místo tabulky a sezonu musel zachraňovat v jejím závěru, když nakonec vypadl ve čtvrtfinále. „Výkyvy se nevyhnou žádnému týmu, ostatně v minulé sezoně s nimi bojovaly i Sparta s Pardubicemi. Myslím ale, že Kometa tentokrát postoupí do play-off v daleko větším klidu než minule,“ zmínil Meixner.

Povedenější sezonu než minule věští Kometě také sázkové kanceláře, které považují brněnský klub za pátého největšího kandidáta na titul.

Podle analytického modelu Game Score webu hokej.cz právě Kometa v přestávce obměnila svůj kádr nejlépe z celé extraligy. „Mezi sezonami následovala Kometa i letos svůj trend, tedy velkou obměnu kádru. Zatímco v minulosti ale ze změn v Brně náš model příliš optimismu neměl, letos je situace naprosto odlišná,“ stojí na webu.

Jak to bude doopravdy, začne být jasněji od pátku, kdy Kometa v šest hodin večer načne sezonu s Hradcem.