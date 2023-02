Přesto však do vedení šla Kometa. V ponechané výhodě trápila v šesti hráčích na ledě unavenou litvínovskou pětku téměř minutu, než se přesnou střelou prosadil Kristián Pospíšil. Dlouho se však Brno z vedení neradovalo, o necelé čtyři minuty později vyrovnal domácí Jindřich Abdul.

Královopolské volejbalistky zdolaly Ostravu a obhájily vítězství v českém poháru

Na další gól si fanoušci museli počkat až do poslední dvacetiminutovky. A vstřelil ho zaslouženě Litvínov, který od úvodu druhé třetiny stupňoval svůj tlak. Ve 44. minutě poslal svěřence kouče Karla Mlejnka do vedení Patrik Zdráhal. Svou odpověď však našla i Kometa, která se gólem Luboše Horkého vrátila do zápasu.

Hostující celek držel především výborný gólman Dominik Furch, který ničil jednu šanci Litvínova za druhou. K více než jednobodovému zisku však ani jeho výkon nestačil, po atraktivním prodloužení totiž v nájezdech excelovali pouze domácí hokejisté, kteří proměnili hned dvakrát a zajistili si plusový bod.

Litvínov - Kometa Brno 3:2sn

Branky a nahrávky: 19. Abdul (Estephan, Straka), 43. Zdráhal (Sukeľ, Š. Stránský), 65. rozhodující nájezd Hlava. – 15. Pospíšil (Holík, Ščotka), 53. Horký (Holík, Zbořil).

Rozhodčí: Pražák, Pilný - Svoboda, Hnát. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3905. Střely na branku: 46:26.

Litvínov: M. Tomek – Zile, Strejček, Freibergs, Wesley, Demel, Jaks, D. Zeman – Š. Stránský, Sukeľ, Zdráhal – Kudrna, Estephan, Abdul – Fronk, Straka, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt.

Kometa Brno: Furch – Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Němec – Horký, Holík, Ondráček – Šalé, Zbořil, Zaťovič – Pospíšil, Kollár, Flek – Koblížek, Strömberg, Vincour.