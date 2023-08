Fanoušci hokejové Komety mají nové lákadlo. A podobně jako v nedávných letech Peter Mueller pochází z Ameriky. Šikovný produktivní forvard Steve Moses se brněnskému publiku poprvé představil ve čtvrtečním přípravném duelu proti Českým Budějovicím. V úvodních minutách se čtyřiatřicetiletý útočník hledal, v závěru ale narýsoval brilantní žabičku Petru Holíkovi, který navyšoval už na 4:1, přičemž Kometa nakonec vyhrála 5:2.

Steve Moses v dresu americké reprezentace. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Právě dvojice Holík a Moses by měla Kometu po hubených letech opět vystřelit do popředí extraligové tabulky. „Odehráli jsme spolu zatím dva zápasy a pokaždé dali gól. V obou zápasech se spolupráce s postupujícím časem zlepšovala, ve třetí třetině proti Budějovicím už nám to šlapalo opravdu dobře a hokej jsem si užíval. Vždycky chvíli trvá, než si na sebe hráči zvyknou, ale jsme na dobré cestě. Každý potřebuje a chce takového spoluhráče, jako je Petr," lebedil si bronzový medailista ze světového šampionátu v Praze v roce 2015.

Brňané by potřebovali, aby Moses napodobil výkony svého krajana Muellera, jenž se v tandemu s Holíkem zařadil mezi nejproduktivnější hráče extraligy. „Necítím ale tlak kvůli tomu, že jsem první Američan v Kometě po Muellerovi. Tlak si na sebe vytvářím sám, protože chci být výrazný a dávat góly. Samozřejmě by bylo hezké ho napodobit," uvedl Moses s tím, že si s Muellerem zahrál před desíti lety v dresu USA na Německém poháru. „Kromě této zkušenosti se ale neznáme," podotkl Moses.

Zatímco s Muellerem a Holíkem nejčastěji nastupoval kapitán Martin Zaťovič, po boku Mosese s Holíkem se zatím v přípravě objevil slovenský forvard Lukáš Cingel. Ten by měl se svými 187 centimetry taky přitvrdit muziku, protože Holík se 172 centimetry ani o tři centimetry vyšší Moses nepatří mezi silové typy. „Věřím, že chemie Holík-Moses bude fungovat. Je potřeba, aby k sobě měli levé křídlo, které bude zodpovědnější a víc bránit, takový kluk do kombinace ale taky na černou práci," nastínil plán trenér Komety Patrik Martinec.

Ten věří, že Mosese si fanoušci brzy zamilují. „Mám takovéto kluky, kteří nepustí kostičku a na něm je vidět, jak strašně chce dát gól a to je paráda. Věřím, že lidi ho díky tomu budou milovat," dodal Martinec.

Brněnským fanouškům se Kometa znovu představí až v úterý 5. září v přípravném souboji s Olomoucí, předtím se třikrát představí na kluzištích soupeřů, nejprve ve čtvrtek na ledě mistrovského Třince.