Jekkyl a Hyde Kometa. Zlepšila defenzivu a má nečekané tahouny

Šílenou horskou dráhou se v úvodu sezony prohánějí hokejisté brněnské Komety. V prvních čtyřech duelech kousali jeden příděl za druhým a se skóre 5:17 zaznamenali čtvrtý nejhorší start do nového ročníku ze všech týmů v historii extraligy. V následujících třech kláních se ale vše jako mávnutím kouzelného proutku změnilo. Brňané přesvědčivě vyhráli všechny tři duely v minulém týdnu s celkovým skóre 10:1 a v tabulce se posunuli z posledního čtrnáctého na sedmé místo. „Začali jsme dělat věci, které si říkáme, a doufám, že hráči uvěří, že pokud je budou plnit, přinese to úspěch,“ pověděl brněnský trenér Jaroslav Modrý, který si po úspěšné sérii upevnil své místo na střídačce. Co stojí za vzestupem brněnského celku?