„Hrajeme víc jako tým. Když to tak řeknu, více jezdíme po prdeli. Obránci nám pomůžou, my útočníci zase jim,“ prohlásil forvard Komety Tomáš Šoustal, jenž dostal šanci v Brně až v půli prosince a zatím se za ní odměnil dvěma brankami.

Jihomoravané sice v extraligové tabulce nadále figurují za polovinou, přesto se pomalu odpoutávají od týmů ve spodní části a přibližují se k první polovině. „Víme, že góly dávat umíme, ale trápila nás obrana. Hrajeme teď daleko víc z defenzivy. Kluci padají do střel a hodně mi pomáhají,“ lebedil si jeden ze strůjců brněnského vzepjetí brankář Karel Vejmelka, jenž vychytal tři nuly v řadě.

Kometa našla nového lídra defenzivy v talentovaném Filipu Královi, jenž naplno zazářil poté, co začalo být jasné, že se nevrátí do zámoří. K ruce dostal zkušeného zadáka Petra Zámorského, jemuž úvodní tři zápasy v dresu Komety vyšly.

Už nejspíš v neděli se do obrany vrátí talentovaný Stanislav Svozil, který má v zádech solidní světový šampionát juniorů.

Do exkluzivní formy se dostal americký forvard Peter Mueller. Po slabším startu sezony zaznamenal v posledních patnácti duelech dvaadvacet bodů za dvanáct gólů a deset asistencí. „Je to top hráč naší extraligy. Dobré výkony se od něj očekávají a tím, jak se nehrálo, tak se dostával do formy. Teď je ve fazóně jako v minulých letech,“ vyzdvihl asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Ačkoliv první formace v čele s Muellerem dominuje, produktivita Komety už nestojí jen na ní. Při čtvrteční výhře Brna 5:4 ve Zlíně se prosadilo pět různých střelců, při první výhře nad Zlínem tento týden 3:0 rozhodl o výhře Luboš Horký, proti Karlovým Varům při vítězství 3:0 zase Jakub Valský. Kometě tak tolik nechybí ani nejlepší střelec Peter Schneider, jenž je zraněný od střetu ve Vítkovicích v předsilvestrovském duelu.

Na marodce má Brno další útočníky, kteří po zotavení nehodlají sedět na tribuně. Daniela Rákose, Vojtěcha Střondalu nebo Karla Pláška, v záloze navíc na šanci číhá velezkušený Vojtěch Němec, jenž s týmem trénuje. „Máme teď zkrátka psychickou pohodu. Jde o práci celého mužstva,“ podotkl Vejmelka.

V následujících dnech ovšem formu Komety prověří zvuční soupeři. V neděli se Brno na domácím ledě utká od pěti hodin odpoledne s Plzní, v úterý znovu v DRFG Areně se Spartou, v pátek se představí v Liberci a náročné období zakončí příští neděli doma s Hradcem Králové. „Nechceme usnout na vavřínech, nejdůležitější fáze sezony teprve přijde. Potřebujeme sbírat body, abychom se dostali v tabulce víc nahoru,“ doplnila brněnská brankářská jednička.