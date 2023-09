Post hlavního trenéra převzal Martincův asistent a trenérský parťák Jaroslav Modrý, který Kometu vedl při nedělní prohře 3:6 v Mladé Boleslavi.

Kolotoč koučů v Kometě: Většina jako Hadamczik rezignovala, padáka dostal Pešout

Zatím u týmu zůstává, ale v kuloárech se čile spekuluje o možném příchodu finského trenéra Kariho Jalonena, který je po letním konci v roli hlavního kouče českého národního týmu bez práce a s majitelem Komety Liborem Zábranským má nadstandardní vztahy. „Nejsem příznivce toho, aby do takových velkých klubů chodili lidi s tak velkým trenérským jménem. Kometa by si měla vychovat vlastní trenéry, kteří znají prostředí a chtějí tam vydržet. Něco jako se třeba povedlo Třinci s Václavem Varaďou nebo Slavii s Vláďou Růžičkou. Jalonen je třeba schopný to nyní převzít, ale z hlediska dlouhodobé koncepce to není nic moc,“ přesvědčoval Antoš.

Podle něj Kometě aktuálně schází hráči typu bývalého kapitána Leoše Čermáka. „Nepatřil k nejšpičkovějším hokejistům, ale když bylo potřeba, svým přístupem a chováním strhl ostatní. Tým se podle jmen zdá kvalitní, ale herně je hrozně čitelný, chybí mi tam nějaký moment překvapení,“ přemítal televizní expert.

Expresní konec. Martinec rezignoval na post hlavního trenéra Komety

Fanoušci spílají současnému kapitánovi Martin Zaťovičovi, jenž zažívá herní útlum, přesto stále nastupuje i do přesilovek. „Fanoušci strašně rychle zapomínají na to, co pro klub udělal. Je to jeden z posledních členů brněnské zlaté party a tito starší hráči se rozjíždějí pomalu, dostanou se do toho naplno třeba v listopadu nebo prosinci. Když místo něj nemají nikoho mladého, tak by tam měl být,“ podotkl Antoš.

Ten upozorňuje, že Kometu může čekat ještě dlouhá cesta zpátky mezi nejlepší. „Přestavba si klidně vyžádá třeba sedm roků, určitý čas vždy zabere. Teď si klub potřebuje stanovit koncepci a držet se jí,“ dodal Antoš.

Zvednout se ze dna tabulky se Kometa potřebuje co nejdřív. Další příležitost k tomu dostane ve středu, kdy vyzve na domácím ledě od šesti hodin večer České Budějovice. Pak tým čeká série třech venkovních duelů v řadě.