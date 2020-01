Zatímco Vítkovice se topí v existenčních starostech a vyskytují se pouze čtyři body nad posledním místem znamenajícím sestup, Kometa je šestá a má nakročeno do play-off. „Je to strašně dobré a příjemné na psychiku, že se objevím v klubu hrajícím o titul,“ liboval si Krenželok.

V Brně si zatím střihl dva tréninky a už stačil objevit rozdíl v rozpoložení kabiny. „Jde to poznat. Jsou tu zkušenější hráči než ve Vítkovicích a věřím, že mě toto angažmá v kariéře zase posune,“ zmínil bývalý mládežnický reprezentant, jenž má domluvené hostování v Kometě i na příští sezonu.

Ke snadnějšímu přechodu mu pomůže také fakt, že se do Brna přesunul spolu se svým dlouholetým kamarádem a spoluhráčem Šimonem Stránským. „Je s ním sranda, já jsem ten zodpovědnější. Možná je to tím, že jsem obránce a on útočník. Nám bekům vždy říkají, že forvardům nemáme věřit, ani se na ně spoléhat,“ žertoval.

Už se těší na nedělní duel s Litvínovem, který pro něj bude první na domácím ledě. „V Kometě jsou nejlepší fanoušci,“ zmínil.