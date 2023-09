Nevšední pozápasová děkovačka obou soupeřících hokejových celků Komety a Slovanu Bratislava uzavřela přípravu brněnského týmu, který zvládl i generálku na nový extraligový ročník, když ve čtvrtek nad slovenským sokem vyhrál doma 3:1. Brňané zakončili přípravu s bilancí šesti výher v osmi zápasech.

Nevšední společná děkovačka hráčů Komety Brno a Slovanu Bratislava. | Video: Václav Petrů

„Nikdy jsem takovou děkovačku nezažil. Hezké gesto směrem k fanouškům, kteří fandili společně. Jsou nějak spříznění takže fajn vložka,“ podotkl ceněný brněnský forvard Jakub Flek.

Po utkání třicetiletý reprezentant sršel dobrou náladou. Aby taky ne… Kometa totiž může do začátku extraligové sezony, který ji čeká v pátek v domácím souboji proti Hradci Králové, vstupovat optimisticky naladěná. Příprava jí vyšla jak výsledkově, tak herně. „Kádr se vhodně doplnil, kluci skvěle zapadli. Všichni se tak nějak známe. Máme dobru partu a budeme pracovat do sezony,“ lebedil si Flek, jenž si přenesl skvělou formu z konce minulé sezony i do přípravy, v níž nastřádal osm bodů v šesti duelech. „Cítím se skvěle,“ potvrdil.

Ve čtvrtek řádil v nově složené třetí formaci s Tomášem Marcinkem a bývalým spoluhráčem z Karlových Varů Martinem Kohoutem, která si spolu poprvé zahrála při úterní výhře 5:2 nad Olomoucí.

Ve čtvrtek se třetí lajna postarala o dva ze tří gólů v generálce. „S klukama je to super, myslím si, že každý máme něco, v čem jsme silní a vhodně se to doplňuje, začínáme o sobě vědět, už začínáme znát návyky toho druhého,“ pochvaloval si souhru Flek.

Právě jeho lajna s Marcinkem na centru a elitní formace Steve Moses, Petr Holík a Lukáš Cingel by měla ve stejném složení i zahájit sezonu. „Ještě není úplně stoprocentní, jak přesně vyjedeme do prvního zápasu. První a Marcinkova lajna ale zůstane,“ nastínil asistent brněnského trenéra Jiří Otoupalík.

Zbývá tedy dořešit složení formace s Andrejem Kollárem na centru a čtvrté lajny. Spíš než starosti ale v Brně může panovat pozitivní naladění. V přípravě se v dobrém světle ukázaly i nejnovější akvizice.

Čtvrteční duel vyšel například obránci Lukáši Kaňákovi, který si připsal dvě asistence a prokázal, že podobně jako další posily do obrany Alex Lintuniemi a Daniel Gazda umí podpořit útok. „Kani není nějaký fyzicky stavěný dvoumetrový řížek, takže je šikovný na puku, skvěle vidí hru, umí nahrát a podpořit útok. V přípravě předváděl skvělé výkony jak dopředu, tak dozadu,“ ocenil Flek nového spoluhráče.

Brňany před startem sezony čeká ještě tradiční křest nového dresu, který se uskuteční dnes od půl páté odpoledne na horním nádvoří pivovaru Starobrno. Na křest naváže zhruba o dvacet minut později autogramiáda hráčů.