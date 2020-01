Brněnský klub si od dvojice dvaadvacetiletých mladíků slibuje především energii. „Čekáme od nich drajv a nasazení, chuť se ukázat. Vybrali jsme kluky, o které jsme měli zájem. Zapadli do týmu, na tréninku se nám jeví v dobrém světle,“ prohlásil asistent trenéra Komety Radek Bělohlav.

Krenželok se stal se svými 191 centimetry nejvyšším zadákem Komety, může tedy přispět důrazem. „Umí také dobře rozehrát, ale rovněž kvalitně číst hru a podpořit útok,“ popsal přednosti svého parťáka Stránský, mezi jehož silné parkety patří například bruslení.

Mladší bratr reprezentanta Matěje Stránského už v minulém ročníku naznačil své schopnosti, když si připsal šestadvacet bodů v dvaapadesáti zápasech, průměr půl bodu na utkání si udržel i v následném play-off. „Myslím, že můžu Kometě přispět šikovností a dravostí,“ zamyslel se Stránský.

KRITIKA OD ŠÉFA

V tomto ročníku se jeho vývoj zastavil. Nasbíral patnáct bodů v šestatřiceti partiích a ve statistice plus/minus má hrozivých minus čtrnáct bodů. Boss Vítkovic Aleš Pavlík v prohlášení na klubovém webu vyčetl Stránskému jeho přístup k zápasům. „Pro boj o záchranu potřebujeme hráče, kteří jsou ochotni bojovat, makat, dřít a nebát se dostat ránu. Po shodě s trenéry jsme bohužel dospěli k názoru, že toto Šimon nesplňuje,“ vyjádřil se Pavlík.

Nové tváře v Kometě



- Daniel Krenželok

Věk: 22 let

Post: obránce

Bývalé týmy: Vítkovice, Val-d'Or Foreurs, Victoriaville Tigres (QMJHL, Kanada), Havířov, Vsetín

Úspěchy: stříbro na Memoriálu Ivana Hlinky (2014)



- Šimon Stránský

Věk: 22 let

Post: levé křídlo/centr

Bývalé týmy: Prince Albert Raiders (WHL – Kanada), Vítkovice, Havířov, Poruba

Úspěchy: stříbro na Memoriálu Ivana Hlinky (2014), účast v exhibici nejlepších hráčů CHL

Stránský ovšem kritiku odmítá. „Překvapilo mě, že něco takového řekl. Nic s tím neudělám, ale mám svědomí čisté a v Kometě všem ukážu, že to určitě není pravda,“ pronesl ostravský rodák odhodlaně.

S Krenželokem tvoří hokejová siamská dvojčata. Na konci základní školy se stali spolužáky, společně hráli za mládežnické výběry Vítkovic i reprezentace a i když se jejich cesty rozešly v kanadských juniorských soutěžích, znovu se shledali ve Vítkovicích. Na přechodnou dobu teď spolu po přesunu do Brna bydlí. „Je bonus, že jsem přestoupil do Komety se Šimonem, a zajímavé, že jsme spolu znovu v jednom týmu. Určitě mi to usnadní přechod do neznámého prostředí,“ zmínil Krenželok.

Není bez zajímavosti, že na všech třech největších akcích s mládežnickou reprezentací nasbírali kumpáni z Ostravska shodný počet bodů. Na Memoriálu Ivana Hlinky před šesti lety, kde oslavili stříbro, si každý připsal po třech bodech, na světových šampionátech osmnáctiletých a dvacetiletých shodně po bodu.

Oba teď zažijí nevšední premiéru. Brňany čeká třetí cesta vlakem Kometa Expresem. Po výjezdech do pražské O2 areny a Vítkovic tentokrát po železnici vyrazí na led posledního celku tabulky Pardubic. „Je super, že to tak vyšlo a míříme vlakem. Půjde o zážitek. Doufám, že vyhrajeme, “ řekl Krenželok.

Kometa hodlá napravit mizernou bilanci posledních týdnů z venkovních duelů. Z devíti zápasů na hřištích soupeřů prohrála sedm. Páteční duel startuje v šest hodin večer.