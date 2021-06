MARTIN NEČAS. Už v chlapeckých letech dostal zaslouženou nálepku generačního talentu. Vždyť jako mladší dorostenec ve Žďáru nasbíral ohromujících jedenasedmdesát bodů v pětadvaceti zápasech. V té době po šikovném útočnikovi sáhla hokejová Kometa, kde dostal další prostor k růstu. Mladík ze zlatýma rukama si získal oblibů fanoušků, kteří mu věnovali taky chorál. Nečas svůj výjimečný talent dál rozvíjel a pomalu se zařazuje mezi hvězdy NHL, kde patří mezi pilíře Caroliny Hurricanes. První rok za mořem se otrkával na farmě, teď už druhý ročník válí za hlavní tým. „Všichni víme, jak je dobrý. Média a ostatní týmy ho možná trochu podceňují, ale my si uvědomujeme, jak skvěle hraje," vysekl poklonu svému parťákovi z útoku finský forvard Sebastian Aho.

Ve třiapadesáti zápasech základní části nasbíral Nečas v dresu Hurikánů jedenačtyřicet bodů a ve statistice plus minus se s pětadvaceti kladnými body zařadil mezi nejlepší v celé lize. V prvním kole play-off přispěl k výhře Caroliny nad Nashvillem 4:2 na zápasy pěti body, ve čtvrtfinálové sérii proti Tampě zatím mlčí jak dvaadvacetiletý forvard, tak zbytek týmu. A Hurikáni prohrávají 0:2 na zápasy.

PAVEL ZACHA. Hypertalentovaný brněnský rodák draftovaný před šesti lety jako celkově šestý dlouho v New Jersey nemohl naplnit svůj potenciál. Před rokem a půl se dokonce spekulovalo o jeho přesunu do KHL. Ďáblové dali Zachovi ještě jednu příležitost, za niž se čtyřiadvacetiletý forvard naplno odvděčil v uplynulém ročníku. V padesáti zápasech nakupil pětatřicet bodů a ovládl klubovou produktivitu New Jersey.

LIBOR HÁJEK. Pro ceněný talent brněnského hokeje začala sezona podivně. Kvůli pozdnímu startu NHL se rozhodl začít ji v extralize, kde s ním počítala Kometa. Těsně před startem ročníku třiadvacetiletý rodák ze Smrčku náhle avizoval svůj odchod do Olomouce, kde o jeho zájmu nevěděli. Nakonec se domluvil s Kometou, kde odehrál deset klání. Bodoval pouze v prvním proti Mladé Boleslavi. Na domácí scéně zanechal rozpačitý dojem, ale nakonec prožil průlomový ročník. Poprvé odehrál celou sezonu v hlavním týmu New Yorku Rangers, aniž by se musel přesouvat na farmu. Poprvé se taky podíval na světový šampionát, kde ho dnes čeká čtvrtfinálová partie proti Finsku. V úterním klání proti Slovensku si připsal premiérový reprezentační gól, když se trefil do prázdné brány.

JAKUB ZBOŘIL. Nejvýš draftovaný český obránce za posledních patnáct let Jakub Zbořil měl cestu do NHL trnitou. Třináctka draftu 2015 se dlouho bezcílně potloukala juniroskými soutěžemi a následně na farmě. Stabilní místo v nejslavnější lize světa v dresu Bostonu si Zbořil vybudoval až v této sezoně, kterou začínal v rodné Kometě. Za Brno naskočil čtyřiadvacetiletý zadák do osmnácti zápasů a připsal si v nich devět bodů. V říjnu s Bostonem podepsal novou smlouvu a vydal se za moře, kde se stal stabilní součástí obrany Medvědů. „Už si může říkat: 'Jsem součástí týmu. Věří mi. Teď je na mně, abych šanci využil.' Zatím se mu daří. Vyváží kotouč, houževnatě brání… Jsme spokojení s tím, co jsme z něj dostali," vyprávěl trenér Bostonu Bruce Cassidy. V této sezoně zasáhl Zbořil do dvaačtyřiceti zápasů a nasbíral devět asistencí. Následně ho zastavila zranění, kvůli nimž vynechal závěr základní části i dosavadní utkání play-off.

RADIM ZOHORNA. Stejně jako všichni před ním zmínění i nejmladší z bratří Zohornů zaznamenal průlomový ročník. Téměř dvoumetrový forvard se na konci prosince vydal za svým snem v podobě NHL. Dvojnásobný extraligový šampion s Kometou už loni na konci dubna podepsal dvoucestnou smlouvu s Pittsburgem Penguins. Ta však ještě není zárukou, že se hráč na nablýskaná zámořská kolbiště skutečně podívá. Zohornovi se to na konci března podařilo a svou premiéru okořenil také trefou. „Ten kluk na mě dělá obrovský dojem. Vede si fakt dobře. Má cit pro hru, šikovné ruce, přesné přihrávky. Na někoho, kdo vyrostl do takové výšky, toho umí opravdu hodně," chválil ho tehdy pittsburghský kouč Mike Sullivan. Nakonec Zohorna naskočil do osmi klání, v nichž si připsal čtyři body. V play-off už se do sestavy Tučňáků nedostal, přesto prožil působivý příběh. Zvlášť, když ještě před dvěma roky občas neměl místo v sestavě Komety a nastupoval i za Třebíč.