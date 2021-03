Vzepřeli se nepříznivým bilancím a potvrdili velkou pohodu posledních dní. Hokejisté brněnské Komety po páteční jasné výhře nad Libercem 4:1 přehráli stejným poměrem i dalšího silného soupeře bojujícího o první čtveřici extraligové tabulky Hradec Králové. Jihomoravanům se povedlo na východě Čech postavit nepříznivé vzájemné bilanci s Hradcem, s nímž jako jediným soupeřem v prvních třech partiích nevybojovali jediný bod.

Kometa vyhrála popáté v řadě. | Foto: ČTK / ČTK

„Jsme rádi za výhru, zápas jsme měli v podstatě pod kontrolou. Jenom po tom, co jsme obdrželi jediný gól, to bylo na hraně, na čí stranu se duel překlopí. Pak jsme ale předvedli taktický a účelný hokej až do konce,“ vyzdvihl asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.