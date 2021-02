Rozhodující gól obdrželi Brňané necelé tři minuty před koncem v oslabení tři na pět od svého bývalého útočníka Jakuba Orsavy. „Tento zápas měl jisté paralely ze souboje s Třincem. Nedokázali jsme snažení dotáhnout do konce. Tentokrát jsme pětapadesát minut předváděli parádní výkon a rozdíl oproti jiným zápasům v taktice i nasazení byl patrný. Závěr jsme ale absolutně nezvládli, hrát oslabení tři na pět je neomluvitelné a smrtící,“ žehral asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Do precizního výkonu jihomoravského celku hodil vidle nejprv útočný faul zkušeného obránce Michala Barinky pět minut před koncem normální hrací doby. „Je to už poněkolikáté, co se to takto od něj stalo. Statistiky něco říkají, ale nechci to hodnotit. Stávat se to ale nemá,“ zmínil Zachrla.

V oslabení poté neohlídal svou hokejku další protřelý bek Michal Gulaši a Kometu za nedisciplinovanost vyškolil Orsava. „Tohle rozhodlo, jinak to byl vyrovnaný zápas,“ hodnotil asistent hradeckého trenéra David Kočí. Jeho tým tentokrát nastoupil i proti svému kmenovému hráči aktuálně na hostování v Brně Petru Zámorskému.

Východočeši po celý zápas v Brně dotahovali. Kometa třikrát vedla. Nejprve pouze dvaadvacet vteřin poté, co na úvodní gól šikuly Petera Muellera bleskově zareagoval v přesilové hře svým prvním zářezem v zápasu Orsava. Prostřelil gólmana Pavla Jekela, jenž dostal podruhé v sezoně prostor v bráně Komety. „Je to těžké, protože existuje rozdíl mezi první ligou a extraligou, i když puk je všude stejný. Tentokrát to ode mě nebylo ono,“ pravil Jekel.



Druhé vedení Komety trvalo tři minuty. Na výstavní trefu Petra Holíka pod víko zareagoval Jeremie Blain. Potřetí dostal Brno na koně v polovině utkání svou druhou trefou Mueller, jenže Hradec o šest minut později dorovnal zásluhou Lukáše Cingela. Vyrovnaný duel poté hosté přetlačili na svou stranu v závěru. „V podobnou chybu, jakou Kometa předvedla, jsme doufali,“ přiznal Kočí.



Brno po sedmé domácí prohře v řadě drží devátou příčku tabulky, ale desátý Litvínov i jedenácté Vítkovice už mají stejně bodů. Další duel Kometa sehraje po reprezentační pauze v pondělí v Českých Budějovicích.

Kometa Brno - Hradec Králové 3:4

Třetiny: 2:2, 1:1, 0:1. Branky a nahrávky: 8. Mueller, 10. Holík, 31. Mueller (Holík, Zaťovič) – 8. Orsava (Jank, Pavlík), 13. Blain (Cingel), 37. Cingel (Graňák), 58. Orsava (Růžička, Blain).

Rozhodčí: Pešina, Úlehla – Brejcha, Gerát.

Vyloučení: 5:4. Vyšší tresty: 0:0. Využití: 1:2.

Střely na branku: 37:37.

Kometa Brno: Jekel – Svozil, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Mlčák, Barinka – Zaťovič, Holík, Mueller – Schneider, V. Němec, Klepiš – Plášek , Süss, Vincour – Valský, Kusko, Bondra.

Hr. Králové: Mazanec – Čáp, Blain, Jank,Pavlík, Šalda, Graňák, Gaspar – Perret, Koukal, Klíma – Sklenář, Růžička, Orsava – Lev, Cingel, Smoleňák – Pilař, Zachar, Jergl.