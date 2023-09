Velký návrat hlásí před pátečním duelem proti Litvínovu hokejisté brněnské Komety. Formou střídavých startů se vrací bývalý dlouholetý útočník a dvojnásobný extraligový šampion s klubem Jan Hruška, který patří nováčkovi Chance ligy Orlům Znojmo. Kometa tak reaguje na nepovedený start do sezony a absenci čtyř útočníků.

Jan Hruška si za Kometu zahraje poprvé po více než třech a půl letech. | Foto: Deník/Attila Racek

„Honzova výpomoc je reakcí na naši marodku, která nás bohužel v úvodu sezony postihla. Vypadli nám ze hry Andrej Kollár, Petr Kratochvíl, Tomáš Vincour a distancovaný Adam Zbořil," pravil pro klubový web brněnský trenér Patrik Martinec.

Sedmatřicetiletý brněnský rodák Hruška zaznamenal v dresu Komety 440 extraligových zápasů, než na konci ledna 2020 zamířil do Vítkovic, kde působil do předminulé sezony. Od minulého léta patří znojemským Orlům, kterým pomohl k suverénnímu postupu ze druhé do první ligy a při hostování v Chance lize Pardubicím B k záchraně v soutěži.

Loni v létě přitom v rozhovoru pro Deník Rovnost hovořil o tom, že má dveře v Kometě zavřené. V aktuálním ročníku Hruška nasbíral za Znojmo ve třech duelech gól a asistenci.

Hokejisté brněnské Komety za sebou mají hrubě nepovedený úvodní víkend extraligové sezony, když minulý pátek prohráli doma 0:4 s Hradcem Králové a v neděli 0:4 v Karlových Varech. O první body se porvou v pátek od šesti hodin večer, kdy na domácím ledě přivítají Litvínov.