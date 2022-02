Které aspekty hry jste pilovali?

Brali jsme to komplexně. Zaměřili jsme se na organizaci defenzivy a proměňování šancí, kde nás tlačila bota. Příležitostí máme relativně dost, ale pořád těch branek střílíme málo. Několikrát jsme na neproměňování šancí doplatili. Klademe důraz na hru v útočném pásmu.

Bude výhoda, nebo nevýhoda, že jste měli devítidenní pauzu?

Těžko říct. Kladno hrálo (Kometu čeká zápas proti Rytířům v neděli – pozn. red.), Pardubice byly taky v nějakém herním vytížení. Věřím ale, že se do rytmu taky brzo dostaneme.

Počítat nemůžete s olympioniky Markem Ďalogou, Michalem Krištofem a zapojit nemůžete ani brankáře Mateje Tomka. Bude cítit jejich absence?

Určitě. Každý zásah do sestavy je nepříjemný, ale takový je stav. Nejsme v tom jediní.

Na marodce je aktuálně Tomáš Vincour. Zapojí se už do hry?

Ještě není ani v tréninku…

Před uzávěrkou přestupů jste přivedli jen Marka Čiliaka. Proč jste posílili zrovna o brankáře?

Na postu gólmana chceme mít opravdovou kvalitu a volba padla na Marka, který zná velmi dobře zdejší prostředí a zažil úspěchy. S tím, že Tomek je teď pryč, máme výbornou dvojici. Každý chce být co nejlíp připravený.

Jak jste s Čiliakem zatím spokojený?

Myslím, že odchytal výborné zápasy a potvrzuje, jak je to kvalitní gólman.

Není teď ale přetlak v bráně?

Myslím, že pro všechny brankáře je to standardní situace. Konkurence navíc posouvá dopředu. Kluci výborně makají na tréninku i v zápasech a snaží se podat co nejlepší výkon. Cílem je, aby co nejvíc pomohli týmu. Marek Čiliak i Kuba Sedláček jsou zkušení gólmani a Matej Tomek je mladší, ale prošel zahraničím a ví, že v brankovišti je konkurence a musí se o to porvat.

Budou se teď při olympiádě Čiliak se Sedláčkem pravidelně střídat?

Nepředbíhal bych, uvidíme podle zápasů.

Jinak jste před uzávěrkou přestupů nikoho nepřivedli,. Znamená to, že jste spokojený se současným kádrem?

Samozřejmě mu pořád věříme, byť je sezona jako na houpačce. Měli jsme dobré výkony a pak ty, které dobré nebyly. Zatím se nám v sezoně skoro nepovedlo hrát v kompletním složení. Věřím, že až se to podaří, tak to půjde vidět.

Není tým znovu příliš závislý na první lajně? Třeba Peter Mueller strávil při zápasech s Libercem a Karlovými Vary na ledě přes devětadvacet minut.

Nemyslím si to. Situace se odvíjela hodně od sestavy. Dáváme prostor juniorům, ale hlavně v závěrech zápasů sázíte hodně na zkušenost, čas naskakuje taky přesilovkama nebo oslabeními. Snažíme se ale jinak čas jednotlivých formací co nejvíc rozložit, abychom měli potřebnou intenzitu a hráči se tam neploužili, pokud to tedy stav zápasu dovolí.

Nacházíte se u napěchovaného středu tabulky. Co na tu vyrovnanost říkáte?

Tak je to od začátku sezony. Dva zápasy se vám povedou a můžete se vyhoupnout nahoru do klidných vod. Když zaváháte, jste níž. Tak to ale bude až do konce.