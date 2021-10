Na zmíněné nezdary následně Brno reagovalo zřejmě nejlepšími výkony sezony. Po zápase s Kladnem Kometa přehrála Olomouc 4:1 a na porážku ve Zlíně odpověděli Kalousovi svěřenci v úterý výhrou 6:1 s Mladou Boleslaví, přičemž hlavní postavou byl čtyřbodový Petr Holík, jenž kvůli nepovedenému výkonu utkání ve Zlíně nedohrál. „Neříkal bych tomu veřejná kritika, jen jsem pojmenoval fakta. Jde o zhodnocení situace, samozřejmě líp se poslouchá to pozitivní Říkal jsem taky klukům i po zápase s Mladou Boleslaví, že doufám, že už to nebudu muset opakovat,“ uvedl brněnský trenér.

Na jeho svěřence se po nedělním klání valila kritika ze všech stran. „Nikdy není příjemné, když vás takto grilujou. Když jste nahoře, všichni vás vynášejí do nebe, když se nedaří, zadupávají vás do pekla. Museli jsme to vzít a srovnat se s tím. K hokeji to patří,“ prohlásil obránce Vladimír Roth, jenž k výhře nad Mladou Boleslaví přispěl čtyřmi body za čtyři asistence a dodal. „Není příjemné poslouchat od trenéra taková slova, jenže se s tím musíme popasovat.“

Díky výhře s Mladou Boleslaví si Brňané aspoň trochu udobřili své fanoušky, parta těch frustrovaných si po nedělní partii se Zlínem dokonce v maskách hodlala o výkonu promluvit přímo s hráči. U střídaček je ale zastavili pracovníci bezpečnostní služby. „Tak jako hráči i fanoušci nebyli spokojení, což chápu. Nevnímal jsem to. Viděl jsem jenom nějaké fotky, že tam lidi byli, spíš jsem se sám musel pasovat s prohrou,“ vyjádřil se k incidentu Holík.

Nejen pro něj může být úterní jednoznačná výhra nad nepříjemnou Mladou Boleslaví odrazovým můstkem. „Pořád je to nahoru dolů. Konečně jsme měli zápas, který jsme mohli dohrát v klidu. Užili jsme si ho my i fanoušci. Musíme hrát svoji hru a jít tomu naproti. Je potřeba jít tabulkou nahoru,“ doplnil Holík.

Další duel čeká Kometu v pátek, kdy se od šesti hodin večer představí v Pardubicích.