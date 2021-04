Je velký rozdíl být v extraligovém klubu oproti přednímu z KHL?

Práce je podobná, protože připravujete tým na sezonu, která není zas tak odlišná, může se lišit například jen termíny, případně podmínkami, ve kterých děláte.

Začínáte v Kometě, jíž šéfuje Libor Zábranský, výrazná osobnost, bez níž se v klubu skoro nepohne špendlík. Nastavili jste si nějak mantinely spolupráce?

Pravidla jsme si nastavili. Byla to jedna z prvních věcí, které jsme si ujasnili. Myslím, že jasně vymezené role chce i Libor, aby se netloukly, protože se v příští sezoně bude soustředit na jiné věci. Vyjasnili jsme si, zda budu mít na starosti koučink, trénování a sestavu, protože budu zodpovědný za tým z hlediska výsledků.Na této věci jsme se domluvili a neměl jsem důvod říct ne, tato nabídka ke spolupráci mě hodně zajímala. .

Zábranský říkal, že realizační tým na pozicích trenéra brankářů a kondičního kouče dotvoříte vy. Už máte jasno?

Ano, kondičním trenérem bude Martin Iterský (bývalý kondiční trenér Sparty, Magnitogorsku nebo reprezentace juniorů pozn. red.) a trenérem brankářů Václav Pipek.

Na kádru pro novou sezonu se podílíte vy?

Tvořil se ještě předtím, než jsem do Komety přišel. Je to logické, protože se skládá s předstihem, trh je už v tuto dobu rozebraný. Někteří hráči byli předjednaní. Řekl jsem Liborovi své názory a s Pavlem Zubíčkem (sportovní manažer klubu pozn. red.) na tom teď pracujeme všichni společně.

V kariéře pravidelně pendlujete mezi rolemi asistenta a hlavního trenéra. Nyní budete jako hlavní kouč po třech letech. Je velký rozdíl v těchto funkcích?

Práce není odlišná. Rozdíl je v tom, že jako hlavní musíte udělat konečné rozhodnutí a jste zodpovědný za výsledky. Jinak je práce podobná. Vždycky jste součástí realizačního týmu a pracujete společně. Není to one man show a o jednom člověku, který se stará o všechno.

Jste připravený na tlak, který se pojí s rolí trenéra Komety?

Jsem na něj zvyklý z klubů, jimiž jsem prošel. Tlak byl opravdu všude. Je přirozený v organizacích, které chtějí hrát nahoře. Je to součást naší práce a kdybych na tlak nebyl zvyklý, nemohu ji dělat.

Kometa získala licenci na druhou ligu a vybuduje rezervní tým. Je tohle podle vás správná cesta?

Jednoznačně ano, skvělým příkladem je třeba Liberec, kde to funguje velice dobře už několik let. Je to naprosto logické i vzhledem k organizaci. Máte mládež, z níž vám vyrůstají hráči, kteří už nesmí kvůli věku hrát juniorku, ale zároveň třeba nedosáhnout rovnou na A tým. Rezervní družstvo jim poskytuje prostor pro rozvoj, kde se jim můžete maximálně věnovat, takže je to krok správným směrem.

Kde Kometu podle vás tlačila v minulém ročníku bota?

Sledoval jsem všechny týmy v extralize. I proto, že jsem na to měl klid. Rozebíral jsem si vše z různých trenérských pohledů. Kde byly rezervy Komety? Vždycky je co zlepšovat. Minulý ročník už je historie.

Co vám daly dva roky v Magnitogorsku?

Hodně. KHL je jedna z nejkvalitnějších soutěží v Evropě se skvělými hráči. Je nesmírně náročná s množstvím klubů, které tam hrají.

KHL je považovaná za trochu specifickou soutěž s občas svérázným přístupem klubů ke komunikaci. Setkal jste se s nějakými zvláštnostmi?

Komunikace byla na velmi dobré úrovni a management hodně pracovitý. Cítil jsem tam profesionalitu. Specifická je soutěž svou organizací a cestováním, které je velmi náročné.

Jak jste si zvykl na život v Rusku?

Neměl jsem s tím problém. Práce mě natolik pohltila, že vše uběhlo strašně rychle, aniž by si to člověk uvědomil. Od rána do večera jsme byli na zimáku, v letadle nebo v hotelu. Pořád se jelo naplno.

A co dlouhé přelety?

Musíte si na ně zvyknout, ale tím, že je absolvujete skoro neustále, už vám to ani nepřijde. Nejhorší na tom je zvyknout si na různá časová pásma.