V uplynulé sezoně se s trochou nadsázky napsáno nepohnul v hale hokejové Komety DRFG Areně špendlík, aby u toho nebyl boss klubu Libor Zábranský. V novém ročníku hodlá dlouholetá tvář klubu trochu ustoupit do pozadí a přerozdělit kompetence. Víc zodpovědnosti dostane nový hlavní trenér Jiří Kalous.

Jiří Kalous je novým trenérem Komety. | Foto: ČTK

„Z pozice jediného majitele a nejvýš postaveného manažera mám samozřejmě zodpovědnost za výsledky A-mužstva, ale pravdou je, že hodně věcí jsem delegoval na Jirku Kalouse, který si skládá realizační tým. Mým přáním bylo, aby v něm pokračoval Jirka Horáček a Jožo Kováčik, dva velcí komeťáci, kteří tomu mají co dát. Co se týče kondičního trenéra a trenéra brankářů, to už je vyloženě na Jirkovi,“ uvedl pro klubový web Zábranský.