„Zaměřujeme se na určité věci, které musíme v play-off plnit. Nepatří k tomu, že dostaneme v zápasech čtyři góly. V obou jsme prohrávali 0:2 a pak to utkání zbytečně honíme,“ podotkl uzdravený brněnský forvard Daniel Rákos.

Řízný centr absentoval skoro tři měsíce, když od konce listopadu laboroval se zlomeným kotníkem poté, co ho při duelu s Plzní nešťastně trefil spoluhráč Stanislav Svozil. „Byl jsem z toho zranění hodně překvapený. Nerozehranost je pořád znát. Při mé absenci se klukům dařilo a měl jsem radost. Potom na ně padla trochu deka, ale v reprezentační pauze jsme dobře potrénovali. Máme kvalitní pasáže, nicméně dostáváme zbytečné góly,“ hlesl Rákos.





Defenziva v posledních týdnech Brnu nešlape, i proto Kometě přijde vhod rozšíření trenérského štábu. Novým asistentem hlavního trenéra a majitele Libora Zábranského se stal oblíbenec fanoušků a bývalý dlouholetý zadák klubu Jozef Kováčik, jenž se zaměří právě na práci s obránci. „Nebudu lhát, je to pro mě obrovská pocta. Jako první jsem dostal tuhle šanci, kterou beru s velkou vážností. Budeme s beky společně komunikovat, rozebírat video, záležitosti na ledě, ale i detaily. Těším se na to,“ uvedl pro klubový web obránce s přezdívkou Kilo.

Spolehlivý zadák strávil v Kometě šest let, své angažmá v Brně korunoval mistrovským titulem v roce 2017, kromě toho s brněnským celkem zažil dvě stříbra v letech 2012 a 2014. „Musím se rozkoukat, poznat mužstvo. Samozřejmě mnoho kluků z toho mistrovského jádra znám, pevně věřím, že to bude fungovat,“ prohlásil bývalý brněnský obránce, jenž ještě v minulé sezoně nastupoval jako hráč za slovenské Topolčany.

Zároveň však už také sbíral trenérské zkušenosti hlavně u mládeže, v poslední sezoně vedl A tým prvoligových Levic, kde nedávno skončil. „Protože se na Slovensku staral především o mládež, má se ještě hodně co učit a potřebuje se posouvat dál. Určitě to není jen pro konec této sezony, smlouvu jsme podepsali na následující dva ročníky. Jožo je srdcař a má Kometě co dát. Bude se starat o rozvoj obránců v klubu a až se rozjede mládež, bude mít na starost i juniorku a dorost. Teď chci, aby byl v úzkém kontaktu se mnou a mými asistenty,“ vysvětlil Zábranský.

Další zápas čeká na jeho svěřence v pátek od šesti hodin večer, kdy přivítají na domácím ledě předposlední třináctý Zlín.